世行报告：人工智能可为发展中经济体提供新机遇 同时带来新的风险

报告指出，在当前发展中经济体经历三十年来最疲弱平均增长表现的背景下，人工智能有望在2020年代结束前显著改善经济表现，为民众带来实惠。不过，如果缺乏必要基础条件，人工智能也可能扩大国家之间的发展差距，加剧国内不平等，并带来新的风险。

发展中经济体受自动化冲击较小

报告发现，高收入国家工作岗位受生成式人工智能自动化影响的风险明显高于低收入和中等收入国家。

数据显示，低收入和中等收入国家现有工作岗位中有4.5%面临自动化风险，而高收入国家这一比例达到14.2%。

与此同时，人工智能预计将显著提高发展中经济体16.2%工作岗位的劳动生产率，与高收入国家18.7%的比例相近。

报告认为，对发展中国家而言，人工智能最大的潜力不在于替代劳动力，而在于增强劳动者能力。

人工智能为发展中经济体提供“生命线”

世界银行集团高级副行长兼首席经济学家吉尔表示，人工智能为发展中经济体提供了一条“生命线”。

他说，发展中国家无需开发大型模型或建设大型数据中心，只需将小型、低成本的人工智能工具进行本地化适配，就能够改善医疗、教育、司法和农业推广等公共服务。

吉尔表示，人工智能比电力和互联网等以往的通用技术传播速度更快，也更依赖具体应用场景。《2026年世界发展报告》展示了发展中国家如何积极应对并取得成效。

人工智能已开始改善公共服务

这是世界银行首次全面评估人工智能对发展中国家的影响。

报告指出，人工智能已经帮助企业、政府和个人解决问题、分析信息、提高预测准确性和扩大服务规模。这些能力对于专业人才、公共能力和基础数据相对不足的发展中国家尤为重要。

报告举例说，人工智能能够帮助医生更准确诊断疾病，帮助农民改进种植决策，帮助企业提高劳动生产率；政府也可利用人工智能提高税收征管、社会项目管理、灾害应对以及医疗和教育服务水平。

基础设施不足可能限制人工智能发展

报告指出，目前最先进的人工智能系统主要集中于少数国家和企业，许多发展中经济体仍缺乏电力、网络、数据、技能和制度等基础条件。

如果不能主动采取行动，人工智能可能进一步扩大国家之间的发展差距，加剧国内不平等，增强市场集中度，削弱公众对公共机构的信任，并对安全、权益和社会凝聚力带来新的风险。

为此，报告提出循序渐进的发展路径，即首先采纳现有人工智能工具，再进行本地化适配，最后逐步迈向前沿人工智能开发，以避免在基础条件尚未成熟时投入高成本开发先进人工智能系统。

《2026年世界发展报告》负责人纳亚尔表示，人工智能提供了一个解决长期发展难题的重要机遇，但留给各国采取行动的时间窗口十分有限。

打牢基础并建立公众信任

报告强调，各国必须首先加强基础设施建设。

报告指出，在撒哈拉以南非洲，近三分之一农村学校仍没有可靠电力供应，超过三分之二学校网络连接不稳定。世界银行集团正通过“使命300”计划与合作伙伴合作，争取到2030年让撒哈拉以南非洲3亿人口实现通电，为数字化和人工智能发展奠定基础。

报告还建议，各国扩大算力应用，提高本地数据特别是本地语言数据的可获得性，为初创企业吸引投资、测试创新和推广有效做法创造条件，并建立更完善的采购和评估框架。

报告同时指出，建立公众信任同样重要。随着人工智能快速发展，政府应优先利用自愿性行业标准推动负责任使用，并通过国际合作减少监管碎片化。

报告认为，改善公共服务和提升教育质量有助于增强公众信任；但如果人工智能在政府决策中引入偏见或侵犯数据隐私，这种信任将难以恢复。