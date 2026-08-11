哈萨克斯坦首座火葬场运行百日 已完成6例火化

该火葬场由阿拉木图市病理解剖所负责运营，目前已进入常态化运行阶段。根据设计方案，火葬场每天可处理16至24具遗体。火葬大厅内安装了两台产自捷克的专业焚化炉，工作温度可达到800至1000摄氏度。

阿拉木图市卫生局在回应哈通社问询时表示，自阿拉木图火葬场投入运营以来，已完成6例遗体火化。

“运行100天以来，共进行了6次火化。所有案例均严格依据逝者生前经过公证的书面遗愿办理。”阿拉木图市卫生局表示。

与此同时，相关部门指出，目前火葬服务的实际需求量仍然较小，尚不足以形成完整的统计数据，也难以据此判断未来的发展趋势。不过，前往火葬场咨询相关服务的市民人数正在逐步增加。

“从目前情况来看，民众对这项服务的关注度和兴趣正在逐渐提高。这主要与城市化进程加快、大城市公墓可利用土地日益减少，以及公民环保意识不断增强有关。”阿拉木图市卫生局表示。

回顾历史，阿拉木图市政府早在2020年就曾就火葬场项目预算编制文件进行公开招标。

尽管相关建筑工程于2021年12月竣工，但在2022年至2023年期间，火葬场启用时间曾多次推迟。

2024年至2025年期间，由于该设施的具体管理单位一直未能确定，火葬场也因此迟迟未能投入使用。

经过协商，该设施最终由阿拉木图市卫生局下属病理解剖所接管，并于2026年4月30日正式对外开放。