14:35, 28 10月 2025 | GMT +5
芬兰总统忆哈萨克斯坦骑行往事：“阿斯塔纳”队队服仍悬家中显要位置
（哈萨克国际通讯社讯）正在对哈萨克斯坦进行正式访问的芬兰总统亚历山大·斯图布，28日在与国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行的两国代表团扩大会议上，深情回忆起与哈萨克斯坦的难忘交往。
斯图布总统表示：
“哈萨克斯坦人民的热情好客给我留下深刻印象。特别是多年前我首次以芬兰外交部长身份访问阿斯塔纳时，有幸与贵国顶尖自行车手共同训练。他们赠我一件珍贵纪念品——由亚历山大·维诺库罗夫亲笔签名的‘阿斯塔纳’车队队服。这件队服对我意义非凡，至今仍悬挂在我家中最醒目的位置。”
值得一提的是，此次访问正值哈芬建交33周年之际，斯图布总统率20余家芬兰大型企业代表团抵哈，双方就清洁能源、技术创新、数字经济、生态治理及中亚市场联通等议题深入对接。托卡耶夫总统强调，芬兰是哈萨克斯坦在北欧及欧盟的核心伙伴，愿为芬企提供优待政策，助力其借道哈萨克斯坦挺进中亚广阔市场。
预计此次访问期间双方将签署多项合作协议，涵盖绿色技术、可再生能源及教育交流等领域，进一步巩固两国战略伙伴关系。
【编译：木合塔尔·木拉提】