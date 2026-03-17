阿斯塔纳举行驻哈外交使团“纳乌鲁兹舞会”

作为2024年国家元首倡议确立的纳乌鲁兹纳玛十日庆典组成部分，本次舞会庆祝"文化与民族传统日"，展示哈萨克斯坦深厚历史文化遗产、独特民族传统及当代发展成就。

活动期间专设外交官集市。外宾借此深入理解纳乌鲁兹节作为万物复苏、繁荣增长之时的核心内涵，并参与拔河、阿斯克等哈萨克传统体育游戏，近距离感受文化魅力。

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政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃致辞强调，今年纳乌鲁兹节正值国家发展关键历史节点。

—今年纳乌鲁兹节恰逢国家重要历史时刻。在刚刚结束的全民公投中，我国人民为新宪法做出抉择，明确国家发展新方向。人民投票支持的是基于公平、进步、科学教育与创新的未来。民众积极参与公投，充分展现对国家命运的高度责任感和对未来的深刻关切。这是社会团结一致、对未来充满信心的明证。这一顺应时代潮流的历史性步骤，将为国家体制机构化现代化开辟道路，也是哈萨克民主化进程中的又一重要里程碑。这与纳乌鲁兹节象征新生与转型的深层内涵完美契合，-巴拉耶娃说道。

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她指出，新宪法确立社会发展新价值观，首次将保护历史文化遗产和弘扬本土文化定为国家发展基本原则之一。

—维护民族认同、确保历史连续性以及将文化代码完好传递给后代，是宪法规范的核心要义。文化遗产不仅是对过去的记忆，更是国家的精神支柱和凝聚社会的价值观基础。公民保护历史文化遗产义务的明确，进一步强化了社会的文化责任感。同时，新宪法序言明确规定，国家发展路径将基于"团结、协作、族际及宗教间和谐"原则。这些原则将继续作为哈萨克斯坦社会的核心支柱，为多民族、多宗教国家的稳定发展奠定坚实基础。哈萨克斯坦一贯优先发展各国人民之间的友谊及文明间对话。在此，我要特别感谢作为友谊与和平金桥的外交使团代表。在哈工作的各国大使不仅对我们的文化、传统和语言表现出浓厚兴趣，还为在国际舞台上推广这些文化瑰宝做出巨大贡献。在巩固团结的事业中，各位的辛勤工作功不可没，-她说。

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外交部副部长阿勒别克·巴哈耶夫也在活动中致辞，强调纳乌鲁兹节在文化外交中的重要作用，指出这一节日能够拉近各国人民距离，增进国家间相互理解。他认为，这一象征更新与创造的节日，是国际合作与和谐共处的光辉典范。

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【编译：阿遥】