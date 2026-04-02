亚行向哈萨克斯坦住房储蓄银行提供900亿坚戈贷款 支持女性购房与绿色按揭

根据项目安排，这项“包容性与绿色住房融资促进项目”预计将为2000多个符合条件的家庭提供住房按揭融资，其中女性借款人将被优先考虑。与此同时，项目还将支持建立绿色住房按揭融资框架，并推动这一模式在哈萨克斯坦银行业复制推广，以鼓励建设和融资更多价格可负担、节能高效的住房。

亚洲开发银行哈萨克斯坦国别主任乌察瓦·库马尔表示，亚行此前与家庭银行围绕“Umai”项目的合作已表明，可负担按揭贷款能够切实改善女性生活条件，并拓展其经济发展机会。此次新项目在此基础上进一步纳入绿色按揭产品，有助于降低家庭能源支出，推动可持续住房发展。

数据显示，女性占哈萨克斯坦总人口的一半以上，但其平均收入仍比男性低约25%。这一长期存在的性别收入差距，持续制约女性获得住房融资的能力，也凸显出建立长期支持机制的必要性。与此同时，哈萨克斯坦高能耗住房占比超过80%，这也进一步说明绿色按揭产品在提升住房能效和减轻家庭负担方面具有重要意义。

除贷款项目外，亚行还批准提供50万美元技术援助，并由家庭银行共同出资，用于提升该行识别和缓释气候风险的能力，并将环境、社会和治理（ESG）风险管理机制纳入住房金融业务体系。

资料显示，哈萨克斯坦于1994年加入亚洲开发银行。此后，亚行已向哈萨克斯坦承诺提供超过80亿美元的贷款、赠款及技术援助，支持公共管理、交通、金融和能源等重点领域发展。

【编译：达娜】