哈萨克斯坦央行行长宣布通货膨胀预测

- 今年的通胀预测已修订。预计2025年通胀率将在11%至12.5%之间。后续几年的预测保持不变：2026年价格涨幅将达到9.5%至11.5%，2027年通胀率将降至5.5%至7.5%。-央行行长说。

据他介绍，通胀预测面临的风险与国内需求压力加大、通胀预期不稳定以及外部通胀加速有关。此外，管制价格的间接影响（包括燃油和润滑油改革的速度和时间）、通胀预期以及通胀的永久性部分也被视为不确定因素。

- 由于投资活动活跃且消费需求稳定，2025年GDP增​​长预测已上调至5.5%-6.5%。后续年度的预测保持不变。2026年GDP增​​长预测为4%-5%。我们预计2027年经济增长率将接近均衡水平。GDP预测面临的风险包括：国家基金提取额减少计划的实施，以及财政纪律的执行、国内需求的增强和主要出口产品价格的下降。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦央行货币信贷政策委员会决定，将基准利率维持在年化16.50%不变，利率波动区间设定为正负1个百分点。

