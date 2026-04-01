央行行长：阿拉木图成中亚金融人才培训基地

4月1日，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）全体会议审议了《关于批准哈萨克斯坦共和国与国际货币基金组织关于高加索、中亚和蒙古区域能力建设中心谅解备忘录的法案》。

讨论期间，议员乌拉斯别克·萨德巴耶夫向国家银行行长提出质询。

—提案材料显示，该中心将为高加索、中亚及蒙古国家提供服务，主要负责国家机构的培训、分析及能力提升工作。在此背景下，该中心落户阿拉木图将为哈萨克斯坦带来哪些具体竞争优势？此外，哈萨克斯坦在安置该中心时承担了哪些义务？在财政、基础设施及组织保障方面是否涉及长期承诺？-他问道。

针对上述提问，苏莱曼诺夫首先就我国承担的财政义务进行了说明。

—过去五年周期内，用于支持该中心运营的资金总额为4800万美元。其中，哈萨克斯坦出资2000万美元，即年均约400万美元，其余资金由合作伙伴及基金组织自身承担。每五年，各方会就财务计划进行协商并确认。今年年底前，我们将与合作伙伴及基金组织共同商定并批准新一轮财务计划，-苏莱曼诺夫表示。

此外，苏莱曼诺夫重点阐述了该中心落户哈萨克斯坦带来的实际收益。

—核心优势在于，我们获得了本土化培养高素质金融与经济人才的机会。现在，无需远赴华盛顿或维也纳，就能接触到全球最先进的实践经验与知识储备。过去，这些外派培训需要耗费大量财政预算，而现在阿拉木图就拥有这样一个中心。最重要的是，在九个候选国家中，阿拉木图脱颖而出。我们坚信，该中心将进一步增强哈萨克斯坦作为区域金融枢纽的角色，并提升我国的国际声望，-苏莱曼诺夫补充道。

【编译：阿遥】