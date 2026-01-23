15:17, 23 一月 2026 | GMT +5
央行行长：若美欧关系陷入僵局，全球经济活跃度或将随之下降
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行——国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫23日表示，美欧之间贸易关系趋紧，可能导致全球经济活动放缓。
苏莱曼诺夫指出，从外部环境来看，随着全球食品市场形势有所改善，通胀压力整体呈现减弱趋势。
—但需要关注的是，全球食品价格目前仍处于高位。例如，全球牛肉价格正以两位数速度上涨，谷物价格已连续两个月走高，而黑海地区出口受阻，则推高了全球小麦价格。在我们的主要贸易伙伴俄罗斯，由于维持相对偏紧的货币信贷政策，其国内通胀正在放缓，这在一定程度上抑制了内需并遏制了物价上涨。至于欧盟，根据欧洲央行的评估，其中期通胀水平有望接近既定目标，-他说。
苏莱曼诺夫还提到，考虑到2025年就业市场风险逐步显现，美国联邦储备系统已开始着手下调利率，但监管机构整体仍保持谨慎立场。
—美欧贸易关系中依然存在较高的地缘政治风险。摩擦升级可能引发全球贸易“碎片化”，进而逐步削弱国际经济联系的稳定性，并导致外部通胀环境恶化。如果美欧关系陷入僵局，全球经济活跃度将随之下降，届时对大宗商品——尤其是原油的需求将出现回落，并进一步波及整体能源价格。目前，布伦特原油价格仍处于我们预测的基准情景区间内，-他进一步强调。
【编译：阿遥】