央行行长：若美欧关系陷入僵局，全球经济活跃度或将随之下降

苏莱曼诺夫指出，从外部环境来看，随着全球食品市场形势有所改善，通胀压力整体呈现减弱趋势。

—但需要关注的是，全球食品价格目前仍处于高位。例如，全球牛肉价格正以两位数速度上涨，谷物价格已连续两个月走高，而黑海地区出口受阻，则推高了全球小麦价格。在我们的主要贸易伙伴俄罗斯，由于维持相对偏紧的货币信贷政策，其国内通胀正在放缓，这在一定程度上抑制了内需并遏制了物价上涨。至于欧盟，根据欧洲央行的评估，其中期通胀水平有望接近既定目标，-他说。