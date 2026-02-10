央行行长：通胀仍是主要挑战 必要时将干预汇率并加强金融调控

通胀仍是经济面临的主要挑战

提穆尔·苏莱曼诺夫指出，通胀仍是当前经济发展的核心风险。2025年9月通胀率一度达到12.9%的阶段性高点，随后在综合政策作用下，全年通胀水平回落至12.3%。

他表示，全球价格上涨及地缘政治不确定性是推高通胀的重要外部因素；在国内层面，通过预算和准国有部门刺激经济、消费信贷扩张，以及公用事业费率和燃料价格上涨，也对物价形成压力。此外，增值税上调进一步推高了通胀预期。

汇率政策保持灵活 必要时将实施干预

在谈及汇率问题时，提穆尔·苏莱曼诺夫表示，2026年将继续维持灵活、温和的坚戈汇率形成机制，以增强经济对外部冲击的自我调节能力。

他强调，如市场出现异常波动，国家银行已做好实施外汇干预的准备，充足的黄金外汇储备为此提供了空间。尽管外部市场波动和外汇需求存在压力，但2025年全年坚戈汇率仍实现3.7%的实际升值，这在很大程度上得益于货币政策的稳健性以及市场对宏观经济政策的信心。

加强金融调控 抑制失衡信贷扩张

提穆尔·苏莱曼诺夫指出，2025年经济信贷总规模增长至51万亿坚戈，同比增长21%，其中实体经济融资增速高于无担保消费贷款。

他表示，央行将与政府协同推进“巴伊铁列克”金融支持机制的优化，重点资源将投向大型战略性项目，以降低财政刺激对通胀的影响。同时，将继续抑制居民过度负债风险，无担保消费贷款增速已明显放缓，央行将联合金融监管机构持续监测相关信贷质量。

银行税收与资本要求同步加强

会议还通报，银行业税负将进一步提高。包括上调银行企业所得税、对国债收益征税以及实施一次性专项税收措施，预计将为预算带来超过5000亿坚戈的额外收入。

与此同时，央行将逐步提高银行准备金要求，预计可从市场中回收约3.9万亿坚戈的过剩流动性，以缓解通胀压力。此前，银行已提前向国家返还7380亿坚戈的财政支持资金，该进程将在2026年继续推进。

推进数字坚戈与金融基础设施改革

行长表示，2026年将扩大数字坚戈在预算流程中的应用范围，计划于4月与政府联合通过专项方案，将其引入道路建设、住房公用事业、农业融资、中小企业支持、社会保障和医疗等领域。

此外，央行将完善存款利率调控机制，增强银行间竞争，提升金融服务质量。目前，坚戈存款规模已增长至48万亿坚戈，美元化水平降至21%，处于历史低位。

资本市场、黄金储备与养老金资产稳步增长

行长指出，2025年资本市场持续扩容，股票和债券市场规模稳步提升。阿斯塔纳国际金融中心（AIFC） 吸引资本2.5万亿坚戈，非居民对国家证券的投资规模翻倍至39亿美元。预计2026年哈萨克斯坦国债将纳入JPMorgan Frontier Markets指数，有助于进一步降低外部融资成本。

在储备方面，国家黄金外汇储备达到654亿美元的历史高位，黄金储备增至345吨。此外，养老金资产规模升至25.1万亿坚戈，国家基金投资收益率创下新高。

提穆尔·苏莱曼诺夫同时指出，为保障养老金体系长期可持续性，有必要收紧提前提取养老金资产的条件，以提高养老金替代率和长期收益水平。

【编译：达娜】