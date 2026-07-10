央行行长：外汇需求未见明显增加 美元汇率将由市场决定
（哈萨克国际通讯社讯）10日，哈萨克斯坦央行——国家银行行长提穆尔·苏莱曼诺夫在阿斯塔纳举行的关于推动哈萨克斯坦数字资产产业发展的新闻发布会上，就美元汇率走势以及当前货币政策方向作出说明。
苏莱曼诺夫表示，近几个月来，坚戈汇率在国家银行未进行干预的情况下持续走强，这主要得益于国内宏观经济形势保持稳定。
“关于未来美元汇率走势，目前没有必要对此感到担忧。经济主要指标保持稳定，进口规模也维持在此前水平。因此，我们预计外汇需求不会出现大幅增长。在这种情况下，美元汇率不应出现剧烈变化。当然，市场仍会受到季节性因素及其他因素影响，但最终汇率将由市场自身决定。”苏莱曼诺夫表示。
与此同时，他还谈到了哈萨克斯坦通胀放缓以及未来货币政策调整的问题。
他指出，虽然通胀水平有所下降，但降幅并未达到此前预期，因此国家银行目前不会急于下调基准利率。
“通胀已经下降，但下降幅度没有我们预期的那么明显。月度通胀方面仍存在一些问题，同时，周边国家燃油市场仍保持一定压力。当然，我们希望通胀进一步回落，从而为降低基准利率创造空间。”苏莱曼诺夫说。
据悉，哈萨克斯坦国家银行于今年6月5日将基准利率从18%下调至17%。该决定是在通胀放缓背景下作出的。同时，国家银行表示，将继续维持适度偏紧的货币政策环境。