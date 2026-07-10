央行行长：外汇需求未见明显增加 美元汇率将由市场决定

苏莱曼诺夫表示，近几个月来，坚戈汇率在国家银行未进行干预的情况下持续走强，这主要得益于国内宏观经济形势保持稳定。

“关于未来美元汇率走势，目前没有必要对此感到担忧。经济主要指标保持稳定，进口规模也维持在此前水平。因此，我们预计外汇需求不会出现大幅增长。在这种情况下，美元汇率不应出现剧烈变化。当然，市场仍会受到季节性因素及其他因素影响，但最终汇率将由市场自身决定。”苏莱曼诺夫表示。

与此同时，他还谈到了哈萨克斯坦通胀放缓以及未来货币政策调整的问题。

他指出，虽然通胀水平有所下降，但降幅并未达到此前预期，因此国家银行目前不会急于下调基准利率。

“通胀已经下降，但下降幅度没有我们预期的那么明显。月度通胀方面仍存在一些问题，同时，周边国家燃油市场仍保持一定压力。当然，我们希望通胀进一步回落，从而为降低基准利率创造空间。”苏莱曼诺夫说。

据悉，哈萨克斯坦国家银行于今年6月5日将基准利率从18%下调至17%。该决定是在通胀放缓背景下作出的。同时，国家银行表示，将继续维持适度偏紧的货币政策环境。