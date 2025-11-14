央行行长：税收与预算改革将助力抑制通胀

据他介绍，预算赤字预计将由目前的 2.5% 降至 0.9%，从国家基金划拨的转移支付规模也将从 5.2 万亿坚戈缩减至 2.8 万亿坚戈。

—这些措施构成了稳妥且经过充分测算的财政政策。关键在于确保其落实，也就是说，需要有法治和秩序作保障。因此，我们期待总体宏观经济参数不会出现变更或调整。-他说。

与此同时，苏莱曼诺夫提醒称，紧缩的财政政策和审慎的货币政策在短期内可能会让部分行业的增长放缓。

Фото: Ұлттық банк

—油门和刹车通常是并存的。但也可以把它们都视为加速器。如果同时大力度放松财政和货币政策——如同同时踩下油门和刹车一样——就会推高通胀。短期内增速可能会有所加快，但随后必然面临通胀、急剧放缓甚至失衡。-他说。

他表示，在紧缩财政政策的背景下，税费调整将分阶段、在可控范围内推进。这些综合性措施将共同推动通胀回落。

—从中长期看，货币政策应保持中性，不以刺激或压制增长为目的，而是为经济提供稳定的宏观环境。政策应依据经济内部的有机增速和宏观平衡需要来制定。我们将继续坚持这一原则。-苏莱曼诺夫总结道。

【编译：阿遥】