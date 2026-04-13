阿斯塔纳举行献花仪式纪念哈萨克科学巨匠诞辰127周年

此次活动吸引了科学和高等教育部、阿斯塔纳市政府代表，以及参议院和马吉利斯（议会下院）议员等出席。

科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克在致辞中表示，这一天对哈萨克斯坦科学界具有特殊意义。

他说：“今天对哈萨克斯坦科学工作者来说是一个特别的日子。这一天既是哈萨克科学巨匠、国家科学院创始人、被誉为‘科学之父’的卡尼什·萨特巴耶夫的诞辰，也是科学工作者日。这是一个缅怀为国家科学与教育事业作出卓越贡献的杰出人物、彰显科学共同体价值的重要时刻。卡内什·伊曼泰吾勒的科学遗产及其对本国科学发展的贡献，是民族宝贵的精神财富，其名字和事业将世代传承。”

他还指出，当前科学技术与创新发展已成为推动国家经济增长的优先方向之一。国家持续加大对本国科学发展的支持力度，实施多项举措提升科研人员的整体潜力。

努尔别克对为国家科学事业发展作出贡献的全体科学家和研究人员表示感谢，并向前来缅怀卡尼什·萨特巴耶夫的各界人士表达诚挚谢意。

活动最后，参与者向纪念碑敬献花束，向这位为科学和教育事业作出卓越贡献的学者致以崇高敬意。

据悉，近年来哈萨克斯坦科研经费已实现翻番，达到2600亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】