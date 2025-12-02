布达佩斯举行哈萨克斯坦留学生联谊会：同胞齐聚共话故乡情

哈萨克斯坦驻匈牙利特命全权大使阿布扎尔·萨帕尔别克吾勒、“同胞基金会”总裁达尼亚尔·卡德罗夫以及莱扎克副主席共同出席。活动还特别邀请了对哈萨克斯坦文化和民族体育感兴趣的匈牙利朋友。

活动旨在加强与海外哈萨克斯坦青年的联系，激发爱国热情，拓展文化与教育领域合作。会上，大使阿布扎尔·萨帕尔别克吾勒作了哈匈战略伙伴关系的专题讲座，留学生们分享了各自关于祖国的研究报告。由扎纳尔古丽·费尼韦希领衔的“匈牙利—哈萨克民族体育与文化协会”还现场举办了掷羊骨和九宫棋传统游戏教学。

Фото: Отандастар қоры

拉基泰莱克民族大学是匈牙利最具影响力的文化教育中心之一，1991年由莱扎克副主席倡议创立，长期致力于人文教育、民族传统保护及公共外交，尤其重视与突厥语国家的青年交流。

罗兰大学国际关系专业三年级学生陶耶克利·沙迪亚尔介绍，当地哈萨克斯坦留学生已成立“Quryltai Hu”协会，每月举办文化教育活动，并加入覆盖欧洲11国的“Qazaq Society”网络，致力于凝聚同胞、扩大联系。

考文纽斯大学工商管理四年级学生叶尔娜拉·伊斯赖尔动情地说：

“我们经常聚会，参加使馆活动，也自己组织。过节时一起做五指抓饭，只说哈萨克语。这些聚会让我们一刻也不忘祖国，哈萨克斯坦永远在心里。”

Фото: Отандастар қоры

活动期间，“同胞基金会”总裁达尼亚尔·卡德罗夫还与匈牙利“巴尔斯”哈萨克—匈牙利协会及“匈牙利—哈萨克”文化组织负责人会面。会后，基金会通过“科尔仁（Қоржын）”项目向当地哈萨克斯坦社团赠送了冬不拉和民族服装。

【编译：木合塔尔·木拉提】