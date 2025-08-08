别克帖诺夫代表总统向建筑行业代表颁奖 肯定行业贡献

今年是哈萨克斯坦确定的“工人职业年”，根据总统指示，国家奖章体系中首次设立了“哈萨克斯坦功勋建筑师”荣誉称号，以表彰在建筑领域作出杰出贡献的劳动者。

别克帖诺夫总理在讲话中指出，国家高度重视人力资本的培养，工人职业年的设立旨在提升劳动者的社会地位和尊严。

- 国家领导人始终强调，靠诚实和执着奋斗取得成就的人，理应获得应有的尊重和认可。今天的表彰就是对你们奉献精神的真实肯定。 - 总理说。

Фото: t.me/KZgovernment

他表示，政府将持续推进建筑业的现代化进程，包括提升行业投资吸引力、完善基础设施建设、优化营商环境、引入新技术，并推动职业标准的进一步完善。

总理指出，建筑业在哈萨克斯坦国内生产总值中占比已达6%。2024年，国家共建成并投入使用超1900万平方米住宅，其中包含超过17万套住房。2025年上半年，新建了120余所学校和幼儿园、30家医疗机构。今年以来，建筑工程总量增长了18%。

为落实总统提出的“建设流程现代化”任务，政府已制定新的《建筑法典》，将推动数字化方案、减少行政障碍、增强行业人才储备。

Фото: t.me/KZgovernment

表彰仪式上，建筑行业老一辈专家凯萨尔·奥马罗夫与“CAPITAL GROUP ST”有限责任公司工程师包尔詹·马罕作为代表发言，感谢国家对建筑工人的高度重视。

- 托卡耶夫总统对建筑业的关注不仅体现在言语上，更体现在实际成果中。2024年建筑工程总产值达8.9万亿坚戈，同比增长13%，住宅交付面积创下1900万平方米的历史新高，建筑材料产量达1.4万亿坚戈，同比增长13%。这些数字背后，是国家和政府对建筑行业持续不断的重视与支持。 - 奥马罗夫表示。

他特别感谢总统将“哈萨克斯坦功勋建筑师”荣誉正式纳入国家奖章体系：

- 这是对我们建筑工人的极大肯定与尊重。 - 他说。

包尔詹·马罕则表示：

- 在总统的支持下，近年来不仅住宅项目快速发展，工业与社会基础设施建设也在同步推进。所有成就的背后，不只是数据，而是凝聚在每一块砖石中的辛勤劳动。

最后，为表彰建筑行业人员对国家发展的突出贡献，别克帖诺夫总理代表总统向一批优秀员工颁发了国家荣誉奖章。

Фото: t.me/KZgovernment

【编译：达娜】