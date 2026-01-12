哈萨克斯坦银行业：信贷规模39.4万亿坚戈 居民贷款24.6万亿坚戈

资产规模稳步增长，流动性保持充足

截至2025年11月底，哈萨克斯坦银行业资产规模达68.3万亿坚戈，环比增长0.8%，主要得益于贷款组合增长至42.4万亿坚戈（+0.8%）。自2025年年初以来，银行业资产累计增长11.0%。

二级银行高流动性资产规模为19.8万亿坚戈，占总资产的29.0%，为银行全面履行其债务义务提供了充足保障。

信贷投放持续扩大，本币贷款占比上升

2025年11月，银行对实体经济的信贷规模环比增长0.7%，达到39.4万亿坚戈，年初以来累计增长16.8%。其中，本币（坚戈）贷款增长1.2%，至36.0万亿坚戈；外币贷款受坚戈对美元汇率升值3.4%的影响，经负向重估后下降4.5%，至3.4万亿坚戈。

截至12月1日，坚戈贷款在贷款总额中的占比为91.3%，较年初的91.2%小幅上升。

企业贷款分化：大型企业下降，中小企业增长

在基准利率于2025年10月由16.5%上调至18%的背景下，2025年11月企业贷款规模小幅下降0.2%，至14.8万亿坚戈，但自年初以来仍增长13.5%。

其中，大型企业贷款下降2.2%，至5.3万亿坚戈；中小企业（SME）贷款增长0.8%，至6.5万亿坚戈；个体经营者贷款增长1.5%，至3.1万亿坚戈。

各行业贷款全面增长

2025年前11个月，信贷投放在各主要行业均实现增长：

农业增长6.4%，至5120亿坚戈；

工业增长11.5%，至4.9万亿坚戈；

交通运输增长3.0%，至9210亿坚戈；

信息与通信增长36.8%，至2100亿坚戈；

商业贸易增长18.4%，至4.1万亿坚戈；

建筑业增长18.9%，至8070亿坚戈。

2025年11月，银行向企业发放新贷款1.6万亿坚戈，同比下降14.3%；但1—11月累计新发放贷款达17.5万亿坚戈，同比增长8.7%。

企业本币贷款的加权平均利率在11月升至22.3%，环比上升0.3个百分点。其中，大型企业和中小企业为20.1%，个体经营者为30.4%。

居民信贷继续增长，利率有所回落

2025年11月，银行对居民贷款环比增长1.2%，至24.6万亿坚戈，年初以来增长18.8%。其中，消费贷款增长1.4%，至16.6万亿坚戈；住房按揭贷款增长1.1%，至6.8万亿坚戈。

当月向居民发放的新贷款规模为1.6万亿坚戈；2025年前11个月累计为17.8万亿坚戈，同比增长9.6%。

在分期付款贷款占比上升的背景下，居民本币贷款的加权平均利率于11月下降1.6个百分点，至18.2%。其中，按揭贷款平均利率为9.6%，消费贷款为19.1%。

资产质量保持稳定

截至2025年12月1日，银行业90天以上逾期贷款（NPL90+）占贷款总额的3.7%，规模为1.6万亿坚戈，较上月保持不变。

其中，企业贷款中的NPL90+占比为2.6%（4560亿坚戈），高于年初的2.1%；居民贷款中问题贷款占比为4.6%（1.3万亿坚戈），高于年初的3.8%。

不良贷款拨备覆盖率保持在较高水平，为63.3%。

存款规模略有回落，去美元化趋势延续

2025年11月，银行负债规模小幅增长0.1%，至57.9万亿坚戈，主要受回购（REPO）业务增长17.2%带动。

同期，存款机构中居民与企业存款总额下降0.5%，至44.5万亿坚戈，主要由于外币存款在坚戈升值背景下减少1.8%，至9.3万亿坚戈。本币存款小幅下降0.2%，至35.1万亿坚戈。美元化水平降至21.0%，低于年初的22.5%。

法人存款下降0.4%，至19.8万亿坚戈；个人存款下降0.6%，至24.6万亿坚戈，主要同样受外币存款减少影响。

截至11月，非银行法人本币定期存款平均利率为16.8%，个人存款为14.8%，均明显高于年初水平。

盈利能力和资本充足率保持高位

2025年11月，银行业自有资本环比增长4.6%，至10.4万亿坚戈，年初以来增长17.2%。截至12月1日，一级资本充足率（K1）为19.5%，总资本充足率（K2）为20.7%，均显著高于法定监管要求。

2025年1—11月，银行业净利润达2.5万亿坚戈，同比增长7.2%。截至12月1日，银行资产回报率（ROA）为4.2%，资本回报率（ROE）为28.8%，继续保持在较高水平。

【编译：达娜】