哈萨克斯坦银行业资产总额达67万亿坚戈

2025年9月，银行业资产总额较上月增长0.6%，达到67万亿坚戈，主要得益于信贷组合增长1.8%，增至41.6万亿坚戈。自年初以来，银行业资产总规模增长8.9%。

二级银行的高流动性资产为19.1万亿坚戈，占总资产的28.4%，这表明银行体系具备充足的支付能力，可全面履行其金融义务。

2025年9月，银行向经济部门发放的贷款规模增长1.8%，达38.7万亿坚戈，年初以来增长14.6%。其中，以坚戈计价的贷款增长1.3%，至35.3万亿坚戈；外币贷款增长6.3%，达到3.4万亿坚戈，部分原因是坚戈兑美元汇率在9月下跌约2%。总体来看，以坚戈计价贷款占比保持在91.2%。

企业贷款总额9月增长2.5%，达到14.7万亿坚戈。其中，用于流动资金采购的贷款增长明显（+5.6万亿坚戈）。大型企业贷款增长2.7%，至5.3万亿坚戈；中小企业贷款增长2.3%，至6.4万亿坚戈；个体经营者贷款增长2.3%，至3万亿坚戈。

从行业分布看，今年前9个月贷款在所有主要行业均有增长：

工业领域增长10.8%，至4.9万亿坚戈；

贸易业增长15.1%，至4.0万亿坚戈；

农业增长10.1%，至5300亿坚戈；

建筑业增长13.3%，至7690亿坚戈；

信息与通信业增长32.4%，至2030亿坚戈；

交通运输业增长4.8%，至9370亿坚戈。

9月份企业新获贷款总额达1.8万亿坚戈，2025年前9个月累计贷款13.9万亿坚戈，同比增长9.1%。

企业贷款平均利率为21.6%，其中大型企业贷款平均利率为19.0%，中小企业为19.2%，个体经营者为31.3%。

居民贷款9月环比增长1.3%，达到24万亿坚戈，年初以来增长16.2%。其中，消费贷款增长1.5%，至16.2万亿坚戈；住房抵押贷款增长1.3%，至6.7万亿坚戈。

2025年前9个月，居民新贷款总额达14.6万亿坚戈，同比增长12.8%。个人贷款平均利率为19.7%，其中抵押贷款利率为9.9%，消费贷款利率为20.9%。

银行业信贷质量保持稳定。截至10月1日，逾期90天以上贷款（NPL90+）占比为3.5%（约1.5万亿坚戈），与上月持平。

其中，企业贷款的不良率为2.3%（3880亿坚戈），居民贷款不良率为4.5%（1079亿坚戈）。

不良贷款拨备覆盖率维持在高水平，为63.6%。

银行总负债较上月增长0.7%，达到57.3万亿坚戈，主要由于企业存款增加3.3%至19.2万亿坚戈，以及发行债券规模增长0.9%至2.9万亿坚戈。

截至9月底，居民与企业存款总额增长1.5%，达43.4万亿坚戈。其中，坚戈存款增长3.6%，至34.5万亿坚戈；外币存款下降5.6%，至9万亿坚戈，导致存款美元化率降至20.6%（年初为22.5%）。

企业存款增长1.7%，至19万亿坚戈；居民存款增长1.4%，至24.5万亿坚戈。企业坚戈定期存款平均利率为15.4%，个人存款利率为14.4%。

银行业资本总额9月小幅增长0.3%，至9.8万亿坚戈。资本充足率（k1）为19.1%，权益资本充足率（k2）为20.3%，均远高于监管标准，显示出良好的抗风险能力。

2025年前三季度，哈萨克斯坦银行体系实现净利润2.1万亿坚戈，同比增长10.6%。截至10月1日，资产回报率（ROA）为4.4%，资本回报率（ROE）为29.9%，显示银行业整体保持稳健盈利态势。

