哈萨克斯坦银行业资产规模达70.8万亿坚戈

2025年，银行向经济提供的贷款同比增长19.1%，达到40.2万亿坚戈。其中，本币贷款增长18.4%，至36.5万亿坚戈；外币贷款增长26.4%，至3.7万亿坚戈。本币贷款占比略降至90.7%。全年新发放贷款总额为39.9万亿坚戈，同比增长10.3，增速较2024年有所放缓，主要与货币政策收紧及消费信贷调控措施有关。

企业贷款表现突出。2025年企业贷款同比增长18.0%，达到15.4万亿坚戈，创2007年以来最高增幅，其中大型企业和个体工商户贷款增长最为明显。中小企业贷款增长相对温和，为5.7%，至6.8万亿坚戈。各行业贷款均实现增长，其中信息通信、建筑、贸易和工业领域增幅较为显著。

居民贷款同比增长19.8%，达到24.8万亿坚戈，增速低于2024年。其中，按揭贷款增长14.6%，至6.9万亿坚戈；消费贷款增长21.0%，至16.7万亿坚戈，但无担保消费贷款增速明显放缓。汽车贷款成为消费信贷增长的重要支撑，全年增长42.4%，达到4万亿坚戈。

截至2026年1月1日，银行不良贷款（NPL90+）占比为3.6%，总体风险水平保持可控。银行业流动性充足，高流动性资产占总资产的28.9%。

2025年，银行负债同比增长14.3%，至60.2万亿坚戈，其中客户存款占比达80.9%。居民和企业存款均实现增长，存款美元化水平继续下降至21.1%。银行资本实力进一步增强，银行业资本同比增长19.2%，达到10.6万亿坚戈，资本充足率明显高于监管要求。

2025年，银行业实现净利润2.7万亿坚戈，同比增长6.7%。截至2026年初，银行资产收益率（ROA）为4.2%，资本收益率（ROE）为28.4%，整体盈利能力保持较高水平。

【编译：达娜】