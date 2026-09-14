非原料行业保持增长势头：过去8个月GDP增长率为4.1%

会议指出，经济增长主要受到非石油部门稳定活力的支撑。加工业生产量增长8.4%。机械工程（21.2%）、食品生产（12.9%）、化学工业（27.3%）、建筑材料生产（7%）、金属制品（33.3%）、橡胶和塑料制品（+18.5%）、轻工（+70.4%）和制药（38.9%）的强度最高。

总体而言，工业生产增长了2.6%。建筑业（15.6%）、运输与仓储业（7.3%）、贸易业（6%）、农业（5.2%）及通信业（4.4%）均呈现显著增长。

会议详细审视了制造业关键领域的运行情况。值得一提的是，冶金行业的企业目前正处于满负荷或近乎满负荷（90%–100%）的运行状态。尽管如此，通过扩大生铁和钢的产量，黑色冶金行业的生产仍实现了2%的增长。

在过去8个月中，机械制造行业增长了21.2%。这一强劲表现主要得益于汽车行业的拉动——该行业涵盖乘用车、客车、卡车及专用车辆的生产——其产出增长了27.7%。

在铁路车辆制造领域，车厢和平板车产量大幅增长，而敞车和机车的产量则有所下降。副总理指示召开专题会议，详细分析产量下滑的原因，并评估维持机械制造业增长速度的可行性。

- 冶金业占制造业比重超过40%，因此，其增长速度对于整个制造业的增长至关重要。保持机械制造业——即制造业中占比第二大的细分行业——的发展势头同样至关重要；该领域将继续作为年内的工作重点。-他说。

农业领域已连续三个月呈现活跃增长态势，前8个月累计增长率达到5.2%（相比之下，1–7月为5%，1–6月为4.4%）。这一趋势主要受季节性因素推动，例如正值收获旺季及作物成熟期。食品生产领域也录得了12.9%的显著增长。在油气行业，石油产量呈现出明显的逐步回升态势；前8个月的实物量指数为91.6%。石油总产量为5320万吨，而去年同期为6170万吨。

2026年石油产量的调整后预测值为9600万吨，这相当于 91.6% 的实际数量指数。