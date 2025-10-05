央行：哈萨克斯坦商业活动指数保持稳定

制造业、服务业和贸易领域表现尤为突出，呈现出积极动态，而建筑业和采矿业的状况也在逐步改善。这表明宏观经济环境趋于稳定，企业对商业活动的信心得以维持。

央行货币信贷政策司司长鲁斯帖穆·奥拉扎林对此作出解读。他表示，2025年9月，商业活动指数为50.9（8月为51.0），基本保持不变。自2024年3月以来，该指数持续处于正值区间。

报告指出：“制造业、服务业和贸易领域的活动保持活跃，指数分别为53.0、51.0和50.8（8月为53.8、51.2和51.2），继续位于增长区间。尽管建筑业和采矿业指数仍处于负值区间，但已分别改善至49.5和49.3（8月为48.1和48.3）。”

指数高于50表示积极变化，低于50则反映负面变化。指数值偏离50的程度越大，表明增长或下降的幅度越大。

根据央行数据，由于企业对当前和未来经营环境的评估略有下降，2025年9月商业景气指数（BCI）降至10.3。尽管如此，总体指标仍保持正面评价，商业周期“时钟”指针继续指向增长区间。

企业反馈显示，其产品或服务需求有所增长，但增速放缓。制造业领域的需求增长最为显著。

此前报道，央行根据对分析人士开展的最新宏观经济调查结果显示，哈萨克斯坦的通货膨胀率和基准利率可能上升。

【编译：木合塔尔·木拉提】