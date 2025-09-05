哈萨克斯坦油气行业迎里程碑：托卡耶夫总统表彰从业者贡献

托卡耶夫指出，油气行业是哈萨克斯坦经济的关键支柱，行业从业者以诚信劳动为国家发展作出了重要贡献。他称赞他们是几代人奠定的行业传统的优秀继承者。目前，油气行业雇佣超过20万名从业者，他们的辛勤工作推动了国家的繁荣与发展。托卡耶夫对此表示高度赞赏，并向所有从业者表达了诚挚谢意。

回首油气产业发展历史

他回顾了去年的哈萨克石油125周年纪念，并强调今年对油气行业同样意义非凡。阿特劳炼油厂迎来80周年，奇姆肯特炼油厂成立40周年，哈萨克国家天然气公司“QazaqGaz”成立25周年。这些里程碑彰显了油气行业对国家的重要性。

Photo credit: Akorda

托卡耶夫表示，石油和天然气作为战略资源，在独立年代为国家发展作出了巨大贡献，油气产量增长了四倍，未来计划将年产量提升至1亿吨。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦不仅注重原材料开采，还优先发展深加工产业。阿特劳、巴甫洛达尔和奇姆肯特三座大型炼油厂已完成现代化改造，确保国内市场获得高质量燃油供应。通过系统性工作，近1300万居民已接入天然气。

Фото: Ақорда

当前，卡沙甘正在建设新的天然气加工厂，“贝纽-博佐伊-奇姆肯特”天然气管道二期工程也在推进。此外，多个高附加值项目正在启动，包括聚乙烯工厂等油气化工项目，总投资超70亿美元，预计创造约2万个就业岗位。海上“卡拉姆卡斯”和“哈扎尔”大型油田开发项目也已启动，投资额超过60亿美元，相关海上平台将由国内造船企业建造。

这些项目不仅增强了能源潜力，还将推动经济快速发展，惠及全体国民。

强调哈中能源合作

国家元首在讲话中提到，近年来，政府持续重视吸引外国投资。他特别指出近期对中国的访问成果丰硕，为两国战略伙伴关系注入了新活力。

Фото: Акорда

在与习近平主席的会谈中，双方强调了基于永久友谊和战略合作的全面协作。哈中企业家委员会会议签署了总值超150亿美元的70余份商业文件，涉及多个油气领域项目。

例如，与中国石油天然气集团公司达成在阿克托别州建设气体化工综合体的协议，项目价值超10亿美元；与国家开发银行签署了总值约5.3亿美元的乙烷和丙烷运输管道建设融资协议。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦始终重视与国际投资者深化合作，与美国、俄罗斯、欧洲及中国企业的长期伙伴关系是这一政策的明证。

重视AI新技术的引用和升级

在全球背景下，托卡耶夫认为，油气行业仍将在全球及哈萨克斯坦能源市场中占据主导地位。他指出，部分国家尤其是欧洲国家的经验表明，可替代能源无法完全满足需求。同时，应重视采用先进技术减少煤炭使用的环境影响，考虑到煤炭在哈能源结构中占比近70%，应充分利用这一优势。

Фото: Акорда

托卡耶夫还强调，油气行业需加快技术升级，特别是引入人工智能，以优化生产、运输和加工流程。国内油气产业需紧跟全球趋势，推广清洁技术，强化地质勘探，开发新油田，并吸引高素质年轻人才。

他表示：“只有完善教育计划和发展研究中心，我们才能为建设一个公正、强大、清洁和先进的哈萨克斯坦铺平道路。”

Фото: Ақорда

关于劳动者的价值，托卡耶夫指出，勤劳是最宝贵的品质，崇尚劳动的民族是具有先进思想的民族。他引用哈萨克谚语“按劳取酬”，强调劳动者是国家的支柱，为国家未来不懈努力。近年来，政府大力弘扬劳动职业精神，托卡耶夫亲自邀请各行业工作者并颁发荣誉，以表达国民对他们的尊重与感激。

在仪式上，托卡耶夫向为油气行业发展作出突出贡献的多名从业者颁发了国家奖章。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

【编译：木合塔尔· 木拉提】