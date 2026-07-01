哈萨克斯坦银行业前5个月净利润达1.04万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦央行——国家银行公布的数据，2026年1月至5月，哈萨克斯坦银行业实现净利润1.04万亿坚戈，行业利润继续向大型银行集中。

数据显示，哈萨克人民银行（Halyk Bank）以3983亿坚戈的净利润位居榜首，占全行业净利润总额的约38.5%。

Kaspi Bank以1919亿坚戈的净利润排名第二，Bank CenterCredit（BCC银行）以879亿坚戈位列第三。

此外，住房储蓄银行（Otbasy Bank）实现净利润689亿坚戈，ForteBank实现548亿坚戈，Alatau City Bank实现433亿坚戈，哈萨克斯坦花旗银行（Citibank Kazakhstan）实现417亿坚戈。

数据显示，排名前五的银行合计贡献了约77%的行业净利润，反映出哈萨克斯坦银行业利润仍主要集中于大型市场主体。

与此同时，部分银行盈利规模相对较小。其中，Nurbank实现净利润33亿坚戈，KMF Bank实现34亿坚戈，ADCB伊斯兰银行实现28亿坚戈。

值得关注的是，BNK商业银行（Commercial Bank BNK）今年前五个月录得11亿坚戈亏损，成为统计期内唯一出现净亏损的银行。