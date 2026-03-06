哈萨克斯坦女性创业者数量突破百万 为经济注入新动能

统计数据显示，由女性创业者管理的企业已占全国中小企业主体总数的48.1%。

在贸易、服务、美容业、餐饮、教育以及环保和社会创业等领域，哈萨克斯坦女性展现出较强活力。她们在巩固地区经济基础、推动产业发展的同时，也在积极打造更具稳定性、科技含量和社会责任感的企业。

在国家经济部支持下，全国已设立20个创业服务中心，并在小城镇和农村地区建立了164个区域服务点，为初创企业和现有中小企业提供免费咨询和支持。

目前，哈萨克斯坦通过四项主要机制为女性创业提供支持：

第一，信息咨询服务：为创业者提供企业注册、文件办理、政府扶持政策及投标参与等方面的指导。

第二，业务发展支持：提供会计、税务、财务报表、“1C”财务软件使用培训，以及商业计划制定和市场推广咨询。

第三，“商业联系”计划：帮助企业家与外国合作伙伴建立联系，并提供海外培训和实习机会。

第四，“一村一品”项目：通过挖掘地方特色产业潜力，推动农村地区经济发展。

此外，哈萨克斯坦还与欧洲复兴开发银行共同实施“女性在商业中”项目。自2015年以来，该项目已开展565个咨询和辅导计划。同时，全国近万名企业家参加了“微型企业中的女性”五模块在线培训。

在金融支持方面，政府通过补贴和担保机制为女性创业者提供融资便利。

贷款利息补贴：普通商业项目补贴率为13.2%，社会企业为12.2%。单笔贷款最高可达2亿坚戈，期限最长3年。目前已有3373个项目获得总额3657亿坚戈的贷款支持，其中女性创业项目1423个，占42%，贷款总额达1197亿坚戈。

信用担保：针对缺乏抵押物的创业者，国家可提供最高85%的贷款担保。在担保总额达3042亿坚戈的3110个项目中，有1262个为女性创业项目，帮助其获得1324亿坚戈贷款。

国家经济部指出，在哈萨克斯坦实施的女性创业支持政策不仅促进了中小企业发展，也为实现联合国“确保性别平等，增强妇女和女童权能”的可持续发展目标作出了积极贡献。通过持续完善支持计划、改善融资条件并加强培训与导师指导，女性在经济发展中的作用有望进一步提升。

