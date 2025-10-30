阿斯塔纳举行哈美战略伙伴关系会谈 探讨深化多领域合作

会谈中，双方就双边议程的广泛议题进行了深入讨论，重点关注经济与投资合作、创新与人工智能领域的互动，以及教育和科学合作的进一步发展。双方还就能源安全及关键矿产资源开采等领域的合作前景进行了单独磋商。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示，哈方将华盛顿视为在推进经济改革和现代化进程中的主要合作伙伴之一，并愿与美方在促进可持续经济增长的倡议上开展密切合作。他强调，哈萨克斯坦在保障全球能源安全、维护供应链稳定及推动中亚地区可持续发展方面发挥着重要作用。

双方还表达了深化地区合作的共同意愿，特别是在迎来成立十周年的“C5+1”对话平台框架下加强协作。该机制被认为有助于推动中亚区域一体化、交通与物流网络建设以及实现可持续增长。

此外，双方还讨论了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫应美国总统特朗普邀请出席“C5+1”峰会的相关事宜。

会谈结束后，哈萨克斯坦外交部长与美方代表团重申了双方愿继续加强扩大的战略伙伴关系，以促进地区的稳定、安全与繁荣。

【编译：达娜】