托卡耶夫总统：乡村行政长官首先是直接服务人民的公务员

托卡耶夫总统指出：

“今天的会议意义非凡。全国各级行政机构负责人齐聚一堂，80%的乡村行政长官亲临现场，这是我们首次以如此规模的阵容共同探讨乡村发展议题。乡村的状况，对我国具有战略意义。因为我们的根在农村。农村强，国家才会稳。乡村行政长官肩负的责任历来特殊而重大。”

总统强调，乡村行政长官首先是直接与人民打交道的国家公务员，是一份责任极为重大的工作。

“乡村行政长官必须真正了解农村实际，懂得基层民众的所思所想，是一位务实能干的专业人才。刚才我认真听取了几位行政长官的发言，他们提出的意见和建议非常宝贵，我们一定要深入研究，并在今后工作中切实采纳。”

总统回顾了基层治理改革历程：

“2020年我在国情咨文中首次提出直接选举乡村行政长官的倡议，这是国家治理体系根本性现代化的关键一步。因为地方行政长官是整个权力体系的基石。我们没有急于求成，而是用五年时间稳妥、分阶段推进。目前全国已选举产生2334名乡村行政长官，平均年龄43岁，其中三分之一是此前从未在国家机关工作过的公民。”

托卡耶夫强调，此次对话平台不仅是交流经验的平台，更是进一步凝聚共识、推动乡村全面振兴的重要契机。

