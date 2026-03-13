《行政违法法典》修正案生效 电子眼新增两项抓拍功能

这一创新举措与哈萨克斯坦《行政违法法典》的相关修订内容紧密相关。

此前，此类违法行为主要依靠交警人工实地查纠，而今后将全面转为自动化录入。根据规定，相关法律责任将由车辆所有人承担。

内务部行政警察委员会高级督察阿赫托特·博然诺娃表示，今年3月12日，《行政违法法典》第31条修正案正式生效。这项修改是基于当前技术发展和流程数字化需求而引入的。核心目标是通过应用现代技术解决方案来提升道路安全水平，加强预防违规行为的有效性。需要强调的是，政府并未出台新的禁令，只是利用先进技术手段扩大了对既有违法行为的取证能力。

这意味着，驾驶者不仅在遇到交警时要守法，更应养成随时遵守交通规则的习惯。这是推动形成交通安全文化的重要一步。

在此之前，哈萨克斯坦的自动化系统已支持抓拍6类交通违法行为，包括：超速、闯红灯、不遵守道路标志或标线、违规停放、违规超车以及未礼让行人。如今，这些系统的取证范围进一步拓展。

【编译：阿遥】