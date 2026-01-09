查找
16:14, 09 一月 2026 | GMT +5
托卡耶夫总统批准行政法典修正案
哈萨克国际通讯社讯
）据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统9日签署批准了行政法典修正案。
Фото: Акорда
消息称，总统批准了《关于对哈萨克斯坦共和国行政法典进行补充和修改》法案。
据悉，法案具体内容将在公开媒体上公布。
