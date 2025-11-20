央行称紧缩政策已见效 明年或迎降息窗口

会上，参议员谢尔盖·卡尔普柳克指出，国内通胀仍居高位，并询问央行和政府所采取措施何时才能显现效果。

—在我看来，提高基准利率的措施总体发挥了良好作用。如果基准利率较低、货币政策过于宽松，那么当前的通胀水平将远高于现在。我们坚持执行中度紧缩的货币政策，这一政策会抑制消费行为，同时促进储蓄习惯。从各项指标看，这种方式正在发挥效果。所谓储蓄习惯，就是把资金投入存款等能够在长期产生收益的工具，而不是立即消费。-苏莱曼诺夫表示。

苏莱曼诺夫指出，明年的通胀走势还将受到增值税新税率的影响。

—也许没有必要预测明年价格会出现大幅上涨，但一定会有影响。显然，之后还需要慎重处理公共服务价格维持在某一水平的问题。在明年4月1日前，价格调整将暂停。此后我们将开始逐步放开，由政府决定整体走势及涨幅。这一过程也会影响通胀。因此，随着通胀预期下降，我们将准备逐步下调基准利率，也就是降低经济中的资金成本。-他说。

据此前消息，央行11月18日发布消息称，10月份哈萨克斯坦年度通货膨胀率为12.6%。

