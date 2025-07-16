“走读丝路·行阅中亚”2025跨国图书出版交流活动在哈萨克斯坦盛大启幕

主题为“走读丝路·行阅中亚”的2025跨国图书出版交流活动于7月10日~11日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳和文化重镇阿拉木图拉开帷幕。据悉，此次活动由中国陕西新华出版传媒集团和五洲传播中心主办、陕西人民教育出版社承办。

丝路书香，点亮中哈文化交流新平台

活动框架下，哈中两国代表在阿斯塔纳国家学术图书馆共同举行了“丝路书架”揭幕仪式及“中国图书角”合作签约仪式。

哈萨克斯坦国家学术图书馆馆长库米斯·塞伊托娃表示，此次活动展出的图书充分展现了丝绸之路的文化底蕴，不仅丰富了哈萨克斯坦读者的阅读选择，也将进一步推动两国文化遗产的传承与传播。她强调，“丝路书架”将成为哈中文化交流的重要窗口，促进两国人民的心灵沟通。

哈萨克斯坦共和国旅游和体育部副部长谢里克·贾拉斯巴耶夫高度评价此次活动，认为其不仅有助于挖掘中哈在旅游和文化领域的合作潜力，更将通过书籍这一媒介，架起连接两国人民、历史与未来的桥梁，促进睦邻友好与相互理解。

中国驻哈萨克斯坦大使馆文化参赞蒋鹏在致辞中表示，中哈两国因丝绸之路结下千年友谊，图书出版交流是深化人文合作的重要途径。设立“丝路书架”将为哈萨克斯坦民众，特别是年轻一代，提供更多了解中国文化与历史的契机，助力两国传统友谊的延续与发展。

阿斯塔纳市议会议员巴哈尔古丽·托列根表示，希望以此次活动为契机，进一步加强阿斯塔纳与西安在文化领域的交流合作，促进两地民心相通。

陕西新华出版传媒集团董事长安平表示，设立“丝路书架”是落实“中国—中亚精神”及中国—中亚峰会成果的重要举措，旨在通过图书出版和文化交流，构建更加畅通的“知识丝路”和“文化丝路”。五洲传播中心副总经理关宏介绍，首批400余种精品图书涵盖中华文明的精髓，为哈萨克斯坦读者打开了一扇了解中国文化的窗口。未来，双方将以“丝路书架”为依托，深化文化交流，共同书写哈中文明互鉴的新篇章。

随后，陕西新华出版传媒集团董事长安平与哈萨克斯坦国家学术图书馆馆长库米斯·塞伊托娃共同为“丝路书架”揭幕，五洲传播中心副总经理屈占权与库米斯·塞伊托娃签署了“中国图书角”合作备忘录，为中哈文化交流奠定了坚实基础。

从一本书到一条路：中哈出版合作再上新台阶

7月11日，活动在阿拉木图迎来另一高潮。陕西三秦出版社与哈萨克斯坦赫尔维蒂亚出版社就《影像丝路》（第二辑）的出版签署战略合作协议，标志着中哈出版合作的进一步深化。双方表示，将以此次合作为起点，推动更多优质图书的互译与出版，促进两国文化内容的广泛传播。

从“丝路书架”的设立到出版合作协议的签署，一条以书为媒、贯通古今、连接民心的“新丝路”正在哈萨克斯坦铺展。此次“走读丝路·行阅中亚”活动，不仅是一次成功的文化展示与出版合作实践，更彰显了中哈两国在新时代传承丝路精神、促进文明互鉴的共同努力。这条“新丝路”将为推动两国人民相互理解、构建人类命运共同体注入新的动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】