特朗普结束访华行程：中美关系进入“可控竞争”阶段？

（哈萨克国际通讯社讯）美国总统唐纳德·特朗普于5月15日结束对中国的国事访问，乘坐总统专机“空军一号”离开北京。这是特朗普时隔九年后，首次以美国总统身份再次访问中国。这场访问也被视为当前国际政治舞台上最受关注的外交事件之一。

访问期间，中美两国领导人围绕贸易、伊朗问题、台湾局势以及双边战略关系新框架等议题展开磋商。然而，在外界看到的友好互动背后，世界两大经济体之间深层次的战略竞争并未消失。

时隔九年的历史性访问

特朗普于5月13日晚抵达北京。次日，中国国家主席习近平在人民大会堂为其举行正式欢迎仪式，双方随后举行大范围会谈。

此次访问的象征意义被外界广泛关注。两国领导人还共同前往拥有600多年历史的北京天坛参观，并在祈年殿前合影留念。当晚，中方还为美国代表团举行欢迎晚宴。

Фото: Синьхуа

5月15日上午，特朗普与习近平在北京中南海再次举行小范围会晤。据中国官方媒体报道，两位领导人在园林中散步，并以较为轻松的方式交换意见。

据媒体披露，特朗普在散步时称赞中南海花园中的玫瑰“非常漂亮”。习近平则表示，愿意向白宫玫瑰园赠送玫瑰种子。

特朗普称达成“重要贸易协议” 但细节仍不明确

特朗普将此次访华形容为“非常成功”。

在路透社发布的采访片段中，特朗普说：

“我们取得了很多积极成果。我与习近平达成了非常棒的贸易协议。很多别人无法解决的问题，我们已经解决了。”

不过，特朗普并未详细说明具体达成了哪些协议。

在接受Fox News采访时，特朗普表示，中方已同意从美国波音公司购买200架飞机。但这一数字明显低于市场此前预期。

此前有分析认为，中国航空公司可能会采购多达500架波音737 MAX客机。目前，中方尚未正式确认相关消息。

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伊朗与霍尔木兹海峡问题进入议程

伊朗问题同样成为双方会谈的重要议题之一。

特朗普表示，中美双方都不希望伊朗拥有核武器。同时，两国都认为，确保霍尔木兹海峡航行自由具有重要意义。

白宫发布的声明指出，中方反对霍尔木兹海峡“军事化”，也不支持对海峡航运征收通行费用的设想。

此外，北京方面还表示，正在考虑增加购买美国石油。这被认为与中国降低对中东能源依赖的长期战略有关。

特朗普还透露，习近平表示愿意在伊朗问题上向华盛顿提供协助。

台湾问题成为最敏感议题之一

台湾问题依然是此次访问中最敏感、也最复杂的议题之一。

在5月14日举行的首次正式会谈中，习近平就台湾问题向美方发出了近年来“最强硬的警告之一”。

中方领导人警告称，如果台湾问题处理不当，可能会将中美关系推向“冲突甚至战争”。

特朗普则表示，美方尊重中国，并称习近平是一位“伟大的领导人”。

不过值得注意的是，白宫会后发布的官方声明中完全没有提及台湾问题，而是重点强调贸易与伊朗议题。

相反，中国官方媒体新华社发布的通稿中重点聚焦台湾与贸易问题，对伊朗相关讨论着墨较少。

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北京提出中美关系“新框架”

中方将此次访问评价为“一场具有历史与象征意义的重要外交活动”。

会谈期间，习近平提出构建“中美建设性战略稳定关系”新框架，并提出四项原则：

坚持以合作为优先；

将竞争控制在可管理范围内；

妥善管控分歧；

共同追求和平未来。

习近平表示，双方已就上述原则形成一定共识。

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“温暖互动”背后 竞争依旧存在

尽管北京的会晤整体气氛友好、互动频繁，但美国与中国之间的战略竞争并未因此停止。

台湾问题、科技制裁、贸易失衡，以及在中东和印太地区的影响力竞争，依然持续影响着两国关系的发展。

因此，分析人士认为，特朗普此次访华虽然无法彻底消除中美之间的结构性矛盾，但至少有助于维持双方对话渠道，为未来关系发展保留外交空间。

【编译：木合塔尔·木拉提】