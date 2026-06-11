世界银行：中东冲突冲击全球经济 2026年增长预计放缓至2.5%

全球增长放缓至疫情以来最低水平

报告预计，2026年全球经济增速将降至2.5%，低于2025年的2.9%。全球约三分之二经济体的增长预期较今年1月的预测有所下调。到2027年，全球经济增速预计回升至2.8%，但仍低于2010年代平均水平。

报告指出，发展中经济体增长疲弱正导致其追赶发达经济体收入水平的进程停滞。到2028年，除中国和印度外，其他发展中经济体整体上在缩小与发达经济体人均收入差距方面将经历近乎停滞的十年。

能源市场受冲击 通胀压力上升

报告认为，霍尔木兹海峡关闭已对全球能源市场造成严重扰乱。

在假设最严重的供应中断于7月后有所缓解的情况下，预计2026年布伦特原油均价将达到每桶94美元，较2025年高出36%。化肥价格预计大幅上涨，并通过农业生产成本向食品价格传导。

受此影响，全球通胀率预计从2025年的3.3%升至2026年的4.0%。

报告同时警告，如果能源供应中断进一步恶化，并伴随严重金融压力，全球经济增速可能降至仅1.3%，通胀率则可能升至4.4%。

世行准备提供最高千亿美元支持

世界银行集团表示，为应对中东冲突带来的经济影响，已立即动用现有工具安排500亿至600亿美元资金，其中包括250亿美元预先安排融资。

这些资金可用于支持社会保障体系、增强财政能力，以及向企业和农户提供营运资金和流动性支持。

截至目前，已有30多个国家参与相关应急准备计划，与世界银行集团合作加强危机应对能力。

世界银行集团表示，如果冲突及其经济影响持续，可进一步扩大支持规模，在15个月内提供800亿至1000亿美元资金、担保及私营部门解决方案。

发展中经济体面临更大压力

报告预计，发展中经济体2026年经济增速将降至3.6%，创疫情后新低，低于2025年的4.4%；到2027年将回升至4.2%。

其中，直接受到冲突影响的海湾经济体受冲击最为明显，2026年经济增速将从2025年的3.9%骤降至接近零。随着贸易恢复和重建支出发挥作用，预计这些经济体在2027年至2028年的增速将回升至约5%。

在区域表现方面，南亚预计仍将是全球增长最快地区，但增速将由2025年的7%放缓至2026年的6.3%。撒哈拉以南非洲地区则面临通胀和食品价格上涨压力，化肥供应短缺和价格攀升是重要原因。

东亚与太平洋地区增长预计放缓

报告预计，东亚与太平洋地区2026年经济增速将由2025年的5%放缓至4.2%。

报告指出，尽管中东冲突导致能源价格上涨并推高通胀压力，但该地区2026年初整体经济活动仍保持韧性。

在中国，政策刺激措施继续支撑消费和基础设施投资，高技术产品出口保持强劲，但房地产行业仍处于调整阶段。受内需疲软、消费者信心不足、房地产持续调整和劳动力市场疲弱等因素影响，中国经济增速预计将在2026年放缓。随着油价回落，预计2027年至2028年经济增速将小幅回升至4.3%。

在中国以外的东亚与太平洋经济体，人工智能相关产品需求推动工业生产和出口增长，特别是在马来西亚、菲律宾、泰国和越南等国。然而，能源价格上涨、不确定性增加以及部分国家金融条件收紧，将使该地区其他经济体2026年增速由2025年的4.8%放缓至4.4%。

报告预计，随着地缘政治不确定性减弱、能源价格趋稳以及需求改善，中国以外的东亚与太平洋经济体在2027年至2028年的经济增速将回升至4.9%。

财政和债务挑战加剧

报告专题分析指出，约三分之二的发展中经济体和近90%的低收入国家属于大宗商品出口国，但这些国家普遍面临财政收入波动较大、收入来源不够多元等问题。

报告发现，在大宗商品价格上涨带来的额外收入出现五年后，大部分国家已将这部分收益消耗殆尽，而非用于增强财政实力。为应对价格波动风险，报告建议建立设计完善的财政规则和具有明确稳定功能的主权财富基金，同时加强国内财政收入动员并推动经济多元化。

另一项分析显示，自2010年以来，发展中经济体政府债务占国内生产总值的比重已从不足40%上升至超过70%。

报告指出，债务水平越高，新增借款成本上升幅度越大，这种影响在较脆弱经济体中尤为明显。降低债务水平有助于释放财政空间，扩大基础设施、医疗和教育投资，从而促进经济增长和创造就业。

世界银行集团副首席经济学家兼预测局局长高斯表示：“冲突对全球经济活动造成了影响，但每一次危机也带来了机遇。应当利用此时此刻来加强政策框架，投资基础设施，加快宜商环境改革，调动私人资本支持大规模就业。”