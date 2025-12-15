央行：“哈萨克式摔跤”主题收藏币将于17日发售

据介绍，该系列收藏纪念币将通过国家银行网上商店销售，并自2025年12月17日起正式发售。

“哈萨克式摔跤”是哈萨克斯坦传统的民族摔跤项目，运动中两名选手通过力量、敏捷性和耐力的比拼一较高下。这项搏击运动历史悠久，被视为哈萨克民族文化和体育遗产的重要组成部分。

此次发行的纪念币规格及发行量如下：

1000坚戈面值收藏币：采用925纯银镀金材质铸造，重量24克，直径37毫米，精制（Proof）品质，发行量2000枚。

Фото: 央行

200坚戈面值收藏币（镍银合金）：采用镍银合金材质，重量15克，直径33毫米，精选未流通（Brilliant Uncirculated）品质，发行量5000枚。

200坚戈面值收藏币（镍铜锌合金）：采用镍铜锌合金材质，重量11.17克，直径31毫米，未流通（Uncirculated）品质，发行量50000枚。

Фото: 央行

所有收藏纪念币均由哈萨克斯坦造币厂铸造。

根据相关法律规定，上述收藏纪念币在哈萨克斯坦境内须按其面值流通，可用于各类支付，办理银行账户存入和转账，并可在全国各银行进行兑换和交易。

【编译：阿遥】