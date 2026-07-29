历史性突破！哈萨克斯坦男子重剑队首夺世界锦标赛冠军

（哈萨克国际通讯社讯）正在中国香港举行的2026年世界击剑锦标赛传来捷报，哈萨克斯坦男子重剑队历史上首次夺得团体冠军，为哈萨克斯坦击剑运动赢得首枚世锦赛金牌。

据哈萨克斯坦旅游和体育部体育发展局新闻处消息，在男子重剑团体决赛中，由鲁斯兰·库尔巴诺夫、叶尔利克·谢尔泰、基里尔·普罗霍多夫和瓦季姆·沙尔拉伊莫夫组成的哈萨克斯坦队迎战乌克兰队。

经过激烈角逐，哈萨克斯坦队最终以45比40战胜对手，成功问鼎冠军，创造了哈萨克斯坦击剑历史。

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这是哈萨克斯坦男子重剑队首次闯入世界锦标赛团体决赛。此前，该队在世锦赛上的最好成绩是2025年获得铜牌。当时，哈萨克斯坦队在格鲁吉亚首都第比利斯举行的世界锦标赛中战胜世界劲旅法国队，首次站上世锦赛领奖台。

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本届赛事中，哈萨克斯坦队晋级之路如下：

1/16决赛，哈萨克斯坦队以45比39战胜芬兰队；

1/8决赛，哈萨克斯坦队以28比27险胜乌兹别克斯坦队；

1/4决赛，哈萨克斯坦队以45比36击败丹麦队；

半决赛，哈萨克斯坦队以41比32战胜埃及队；

决赛，哈萨克斯坦队以45比40力克乌克兰队，历史性夺冠。

目前，哈萨克斯坦男子重剑队位列世界排名第五位。