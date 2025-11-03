哈萨克斯坦心理咨询收费差异明显：从4000到10万坚戈不等

在州府城市中，彼得罗巴甫尔和塔勒德库尔干的价格最为实惠，当地心理咨询师的平均收费约为每小时4000坚戈。

而在首都阿斯塔纳，心理咨询费用则明显更高：最低起价为1万坚戈，最高可达10万坚戈。全国范围内的平均价格在8000至35000坚戈之间。不过，在大型都市中，拥有国际资质和丰富经验的专家收费通常会高出数倍。

心理治疗师需具备相应的医疗执照，而具有多年从业经验的专家，其服务价格往往更高。

在阿特劳和奇姆肯特，心理治疗师的服务费用相对较低，每小时约5000坚戈起。在全国范围内，阿拉木图的价格居前列，当地部分心理治疗师每小时收费高达5万坚戈，而阿斯塔纳的最高价格则为4.5万坚戈。

总体来看，哈萨克斯坦心理治疗师的服务费用平均在每小时1.2万至3万坚戈之间。

专家指出，心理咨询和心理治疗服务的价格每年都在上涨。如今，越来越多的哈萨克斯坦民众寻求心理帮助，不仅是在面临压力或抑郁时，也包括为了倾诉心声、获得情绪支持以及促进个人成长。

【编译：阿遥】