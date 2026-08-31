心血管疾病死亡率五年下降35.1% 哈萨克斯坦提升复杂心脏手术可及性

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦介入心脏病学家和血管内外科医师协会第十四届会议日前在阿拉木图举行。来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿塞拜疆以及欧洲、亚洲和中国的多名专家参会。

据哈萨克斯坦卫生部介绍，介入心脏病学目前是医学领域技术含量最高的方向之一。随着现代国际标准和诊疗规范不断引入，哈萨克斯坦已能够开展多种高难度介入治疗和手术，并使患者能够在免费医疗保障范围内获得相关服务。

本届会议的一项重要内容，是从阿拉木图市心脏病学中心手术室进行手术现场直播。与会人员可实时观看手术过程、参与讨论，并与专家共同研究最佳治疗方案。

目前，阿拉木图已可开展各类现代血管内介入治疗和开胸心脏手术，包括心脏移植、左心室辅助装置（LVAD）植入、MitraClip治疗、血管内冲击波碎石术以及复杂冠状动脉介入治疗等。

2026年上半年，阿拉木图共实施7454例冠状动脉造影和3698例冠状动脉介入治疗，心脏外科手术量同比增长68%。

2025年，哈萨克斯坦全国共完成13106例开胸心脏手术。其中，冠状动脉旁路移植术占46.1%，后天性心脏病手术占22.7%，先天性心脏病手术占13.1%。

近年来，哈萨克斯坦心血管健康指标持续改善。过去五年，循环系统疾病发病率下降15%，相关死亡率下降35.1%。

2026年前5个月，相关疾病发病率继续呈下降趋势。其中，缺血性心脏病发病率下降10.1%，急性心肌梗死下降5.7%，急性脑血管疾病（脑卒中）下降6.1%。

卫生部指出，上述成果得益于卒中中心和心脏病中心网络建设、高技术医疗服务规模扩大、现代临床诊疗规范推广、急救体系完善、预防性筛查扩大，以及心血管疾病患者药物保障可及性的提升。

世界卫生组织数据显示，循环系统疾病仍是全球主要死亡原因之一，每年约造成1980万人死亡，约占全球死亡总数的32%。