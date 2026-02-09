“心在吟唱”——哈萨克诗歌巨匠穆卡哈利·马卡塔耶夫诞辰95周年

穆卡哈利·马卡塔耶夫1931年出生于阿拉木图州莱姆别克区的卡拉萨兹村，原名穆罕默德卡利。童年时期正值战争年代，其父亲未能从前线归来，这段沉重的人生经历在诗人日后的创作中留下了深刻烙印。

在职业生涯方面，穆卡哈利曾在乡村苏维埃担任秘书，之后从事教师、广播电台播音员以及报刊编辑等工作。迁居阿拉木图后，他积极融入文学界，为哈萨克诗歌注入了鲜明而真挚的新气息。

在诗歌创作上，穆卡哈利生前出版了《伊里奇》《朋友们，你们好》《我的燕子，你回来了？》《摩尔人》《达丽加——心灵》《天鹅入眠时》《我的阳光》《生命长歌》等多部诗集。其中，《天鹅入眠时》《莫扎特·灵魂的安魂曲》《拉伊姆别克！拉伊姆别克！》等长诗被视为哈萨克文学的经典之作。其作品主题广泛而深刻，涵盖人的命运、爱情、故土、生命与死亡以及精神纯洁等永恒命题。

除原创诗歌外，穆卡哈利在文学翻译领域同样贡献卓著。他将但丁的《神曲》、莎士比亚十四行诗、惠特曼的作品以及普希金的诗歌译介至哈萨克语世界，极大拓展了本国读者的文学视野。

诗人于1976年在阿拉木图辞世。如今，他的名字被用于命名学校和街道，其故乡卡拉萨兹村设有纪念博物馆，成为民众缅怀诗人的重要文化地标。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫曾评价道：

“穆卡哈利的诗歌——是哈萨克的精髓。充满细腻情感的诗词，曾深切的打动了每一个读者的心房。”

哈萨克斯坦如何纪念伟大诗人诞辰日

为纪念穆卡哈利·马卡塔耶夫诞辰95周年，哈萨克斯坦全国多地举办了一系列戏剧演出、诗歌与音乐晚会、音乐会和展览活动。

2月8日，西哈萨克斯坦州乌拉尔市哈迪莎·布克耶娃哈萨克国家话剧院上演话剧《穆卡哈利—努尔吉萨》，通过舞台艺术再现诗人穆卡哈利与作曲家努尔吉萨·特连季耶夫的创作合作、艺术人生与深厚友谊。两位艺术家共同创作了30余部作品，成为哈萨克文化史上的佳话。

同日，在阿拉木图市普希金街63号的 阿拉木图国家木偶剧院上演话剧《为我而想》。

2月9日，奇姆肯特市茹马特·沙宁市立哈萨克话剧院与塔勒德库尔干市比肯·里莫娃话剧院同步推出独角戏《穆卡哈利》。

2月8日，阿斯塔纳的阿齐尔拜疆·曼别托夫国家戏剧与喜剧剧院举办诗歌与音乐相结合的舞台作品《来自穆卡哈利诗人日记》。

此外，首都的哈萨克音乐会（Kazakhconcert）组织了以《我的哈萨克啊》为主题的文学音乐晚会，向观众呈现诗人真挚炽热的诗篇与经典音乐作品。

2月9日，阿克托别市茹巴诺夫爱乐乐团举办文学音乐晚会《穆卡哈利——不仅是诗，更是一种情感》。当晚19时，在艺术中心还举行了“MukagaliLive”音乐会，由B·奥拉尔吾勒创作中心与“Dauys”演唱团体联袂呈现。

在阿克套市，詹托林剧院上演抒情剧《法丽扎与穆卡哈利》，艺术化展现诗人与诗人法丽扎·翁加尔辛诺娃之间的精神共鸣与真挚友谊。

2月4日，哈萨克斯坦国家中央博物馆举办“心在吟唱”流动展览。展览期间，诗人儿媳巴赫特古丽·艾达罗娃将穆卡哈利·马卡塔耶夫的私人日记、生活用品及多语种诗集郑重捐赠给博物馆。

此外，2月6日，在诗人故乡——阿拉木图州莱姆别克区卡拉萨兹村，还举办了同名诗歌与音乐晚会，以表达对这位民族诗魂的深切敬意。

【编译：木合塔尔·木拉提】