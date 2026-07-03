赴欧留学别等录取通知 欧盟驻哈大使提醒尽早准备签证材料

她表示，相较于长期签证，短期旅游签证的申请程序相对简单，但申请人仍需确保材料齐全，并符合相关财务要求。

辛基奇指出，一般情况下，短期申根签证的审批速度较快，通常可在5天内完成。而长期居留许可的办理周期则明显更长，因为这类申请并非由使馆直接审批，而是由申请人拟前往国家的主管部门负责审核。

谈及不少学生反映“签证有效期过短”的问题时，辛基奇解释说，这种情况大多与高校录取通知发放时间较晚有关。

—学生们通常是在收到大学录取通知书后，才开始申请长期签证。但这并不是一个能够立即完成的程序。一旦决定赴欧洲留学，就应尽早提交申请，并提前准备好所有必需材料，-辛基奇在回答记者提问时表示。

她还以部分欧盟成员国为例指出，若短时间内集中收到数百份签证申请，将给签证审核工作带来不小压力。

她最后表示，旅游签证的办理相对便捷，而留学或长期居留签证涉及的程序更为复杂，办理时间也更长。只要能够提前规划、按时启动各项手续，整个签证申请过程将更加顺利。