“留学哈萨克斯坦”国际教育展在乌兰巴托举行

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）5月13日至14日，“留学哈萨克斯坦”（Study in Kazakhstan）国际教育展在乌兰巴托举行。活动汇聚了哈萨克斯坦多所知名高校、蒙古国教育界人士，以及两国政府和外交机构代表，旨在进一步搭建教育合作与人文交流平台。

本次展会由哈萨克斯坦科学和高等教育部、蒙古国教育与科学部以及哈萨克斯坦驻蒙古国大使馆联合举办。

此次教育展已成为推动哈蒙两国高等教育与科研领域合作的重要平台，同时也进一步提升了哈萨克斯坦教育与科研体系在蒙古青年群体中的影响力。为期两天的活动吸引了众多有意拓展国际学术联系的申请者、学生、教育机构代表以及蒙古国政府部门官员到场参与。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

展会期间，哈萨克斯坦各高校全面展示了本科、硕士和博士阶段的教育项目，涵盖工程技术、信息技术、人工智能、医学、教育学、商业管理以及国际关系等多个领域的现代化专业课程。

活动现场，参观者对学术流动与国际交换生项目、联合办学及双学位项目、国家级和国际奖学金申请渠道、科研实习与合作前景，以及哈萨克斯坦的学习环境和学生生活条件等内容表现出浓厚兴趣。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

参展学生还可与高校代表面对面交流，就入学申请及学习规划获得一对一咨询，并进一步了解哈萨克斯坦高校的校园基础设施、科研中心及创新项目建设情况。

展会期间，还举行了多场高校推介会、教育界座谈会及双边洽谈活动。各方围绕进一步深化哈蒙高校间合作前景展开了深入讨论。

此外，哈萨克斯坦代表团还访问了蒙古国立大学和蒙古金融与经济大学，并就学术交流、科研合作以及联合推进教育项目等议题交换了意见。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

“留学哈萨克斯坦”国际教育展的成功举办，体现出蒙古国青年对哈萨克斯坦高等教育的持续关注，也标志着两国在教育、科学与青年政策领域的伙伴关系不断深化。作为促进人文交流、推动学术合作和提升哈萨克斯坦教育国际影响力的重要平台，本次展会取得了积极成效。

此前，“留学哈萨克斯坦”国际教育展在阿塞拜疆首都巴库成功举行。