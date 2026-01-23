哈萨克斯坦科学和高等教育部长访问英国考文垂大学

在考察行程中，部长与考文垂大学校长约翰·莱瑟姆、主管国际事务的副校长理查德·威尔斯以及多位核心专家举行会谈。双方围绕深化学术与技术合作、进一步强化考文垂大学在哈萨克斯坦的布局与参与度等议题进行了深入交流。

会谈期间，部长详细了解了考文垂大学在汽车工程、航空制造等领域的前沿研发成果，以及在工程人才培养过程中采用的创新技术解决方案。校方还展示了配备3D技术的视觉特效与数字建模新型实验室。这些实验室可在虚拟环境中对航空发动机、复杂机械及工业设备进行精细化模拟，为学生和科研人员提供贴近真实生产场景的实践训练。

双方在交流中特别强调了考文垂大学在哈萨克斯坦高等教育体系中的战略意义。回顾显示，考文垂大学于2024年在阿斯塔纳开设首个校区。目前，该校区已迎来第二批学生，在校学生总数超过430人。哈萨克斯坦科学与高等教育部通过提供国家教育奖学金等方式，持续支持 Coventry University Kazakhstan 项目的发展。

努尔别克部长指出，此次访问是推动哈英两国在高等教育、科学研究及创新领域深化战略合作的重要一步，同时也再次彰显了哈萨克斯坦作为先进教育与技术倡议可靠合作伙伴的国际声誉。

【编译：达娜】