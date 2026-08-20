上百万坚戈学费背后：哈萨克斯坦私立学校能提供什么？

（哈萨克国际通讯社讯）近年来，哈萨克斯坦私立学校数量快速增长，已从一种教育选择逐渐成为基础教育体系中的重要组成部分。越来越多家长愿意支付不菲学费，将孩子送入私立学校。那么，高昂学费究竟换来了什么？私立学校与公立学校相比有哪些优势和不足？不同教育环境又将如何影响孩子成长？哈通社记者就此进行了梳理。

私立学校为何越来越受欢迎？

新学年临近，不少家长再次将私立学校列入择校范围。

家长选择私立学校的理由各不相同。有人看重全天托管，方便下班后再接孩子；有人更关注小班教学；还有家长看重全国统一高考（ҰБТ）备考质量，以及学校在培养外语能力、竞争意识和综合素质方面提供的条件。

教育领域专家奥米尔·希尼别库勒认为，班级规模是影响家长选择的重要因素之一。

- 私立学校的一大优势，是孩子不容易被忽视。一个班如果只有12至18名学生，教师就能更好地了解每个孩子的学习进度和兴趣。而在30至35人的班级里，教师很难为每个孩子分配足够的时间。因此，家长购买的实际上不仅是‘小班’，更是教师给予孩子的时间和关注。 - 他说。

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目前，哈萨克斯坦全国共有8000多所学校，学生总数接近400万人。其中7000多所为公立学校，私立学校有856所。

据教育部数据，全国目前仍缺少约24.5万个学位。近3000所学校实行单班制，约5000所学校实行两班制。

为缓解学位不足问题，政府近年来通过补贴和优惠政策支持私立教育发展。过去5年，私立学校数量增加近一倍，其中约九成获得国家教育订单资助。私立学校由此成为缓解三班制学校和学位短缺问题的重要补充。

不过，希尼别库勒指出，学生人数较多确实可能影响教学质量，但不能简单理解为“班级人数多就一定教学差”。

- 随着班级人数增加，教师对每名学生进行个别关注的机会确实会减少，这对内向、害羞或有特殊教育需求的孩子尤其不利。但‘学生多等于教学质量差’并不是绝对规律。只要教师优秀、课程组织合理，30人的班级同样可以取得很好的教学效果。 - 他说。

哈萨克斯坦独立以来，全国已投入使用约3200所学校，其中三分之一、即1000多所是在最近5年建成的。但新建学校的速度仍难以完全跟上人口增长和城市化进程。

今年，全国有超过21.5万名高中毕业生离校，而9月份预计将有约38万名儿童首次进入小学。

教育环境会影响孩子未来吗？

专家指出，公立学校学生数量较多虽然可能对教学产生一定影响，但这并不意味着公立学校无法提供优质教育。事实上，每年都有大量公立学校毕业生成功进入海外高校或获得国家教育奖学金。

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希尼别库勒认为，家长选择私立学校时，除了关注教师是否能够给予孩子更多个别关注，也会考虑学校提供的整体教育和生活环境。

不少私立学校将课堂教学、餐饮、体育、兴趣班、接送和安全保障整合在同一体系内。从某种意义上说，家长选择私立学校，也是在购买更加完整的一站式教育服务。

- 教学质量同样是私立学校需求增长的重要因素。一些私立学校更加重视国际课程、项目制学习、外语、STEM教育、创业教育、批判性思维以及软技能培养。但昂贵的课程并不一定意味着高质量教育。即便采用IB、剑桥或其他国际课程，最终效果仍取决于教师专业水平、学校管理和学习文化。 - 他说。

媒体专家叶尔博拉特·图尔森科扎则关注私立学校所形成的社会环境。

他说，一些家长认为，孩子从小与社会经济条件相近家庭的孩子一起成长，未来可能获得更多人脉资源。但这种相对单一的环境也可能带来风险。

- 孩子可能较少接触来自不同社会群体的人。但现实生活并不是学校里被精心营造的舒适环境，一个人需要学会适应不同环境、与不同的人交往。如果孩子从小被过度保护，进入社会后反而可能面临更多困难。 - 他说。

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在他看来，公立学校在这一方面具有独特优势。

- 公立学校一个非常重要的特点就是社会多样性。孩子会接触不同性格、不同家庭背景和不同观点的人，并学会与他们相处。这是进入成年社会后非常重要的一项能力。 - 他说。

私立教育与商业之间的边界

目前，在哈萨克斯坦接受私立教育的成本并不低，而且不同地区、不同学校之间差异明显。

在部分地区，私立学校月学费约从5万坚戈起步，而在阿拉木图、阿斯塔纳等大城市，一些学校每月收费超过100万坚戈。

根据公开信息，2026—2027学年，如果家长希望孩子进入QSI阿拉木图国际学校、Haileybury Almaty、Haileybury Astana、Charterhouse Almaty或Kazakhstan International School（KIS）等学校，每年可能需要准备1000万至1200万坚戈。

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对全国近20所收费较高的私立学校进行比较可以发现，其年学费基本都不低于300万坚戈。

目前，哈萨克斯坦私立学校在校学生已超过32.5万人。

阿斯塔纳家长巴克特·朱马别克克孜有3个学龄孩子，其中只有大儿子就读于私立学校。

- 大儿子能力比较强，所以我们尽量省钱，把他送进了私立学校。学校环境确实不错，他的语言能力也进步得很好。但另外两个孩子如果也读私立学校，我们的家庭经济完全负担不起，所以他们读的是公立学校。实际上，两种学校之间的差距并没有想象中那么大。主要区别是私立学校内部已经包括兴趣班和体育项目，放学以后不需要再送孩子去其他地方补课。 - 她说。

值得注意的是，自2018年起，哈萨克斯坦法律允许政府向私立学校配置中等教育国家订单。因此，一些家庭无需承担高额学费，孩子也能够免费进入私立学校学习，相应费用由国家补贴。

2020年，哈萨克斯坦用于私立学校生均拨款的资金为130亿坚戈，到2025年已增至2420亿坚戈。

按照规划，到2028年，国家将为私立学校教育订单拨款7600亿坚戈。

在学位短缺、人口增长和教育需求日益多元化的背景下，私立学校正在成为哈萨克斯坦教育体系的重要补充。但正如专家所强调的，学费高低、学校性质本身并不能直接决定教育质量，教师水平、课程体系、教育环境以及是否适合孩子个人特点，仍然是家长择校时需要综合考虑的因素。