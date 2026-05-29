彭博社：哈萨克斯坦学会了将挑战化为优势

文章作者指出，近年来，哈萨克斯坦不仅在国际动荡中保持了稳定，而且巩固了其作为欧亚大陆重要的经济、物流和技术中心的地位。

彭博社称阿斯塔纳是这些变化的象征。报道称，25年前，如今的首都阿斯塔纳还只是草原上的一个小镇，而如今它已发展成为一座拥有著名建筑和大型基础设施项目的现代化大都市。

- 阿斯塔纳最吸引人的地方在于其意义非凡的建筑。-彭博社写道。

然而，作者更关注的是哈萨克斯坦新的地缘经济角色，而非其建筑。据彭博社报道，哈萨克斯坦是连接世界最大市场的枢纽。该报道提到了跨里海国际运输路线（中间走廊），这条路线正逐渐成为连接中国和欧洲的重要货运通道。

报道还指出，在全球物流格局发生变化的背景下，哈萨克斯坦已成功将其地理位置转化为战略优势，并显著巩固了其作为欧亚大陆中转枢纽的地位。

- 该国正利用其位于中国、俄罗斯和欧洲之间的地理位置发展经济。-彭博社说。

文章还探讨了哈萨克斯坦如何利用全球挑战促进自身发展。作者指出，哈萨克斯坦已适应国际市场变化、能源危机和供应链重组，从而开辟了新的贸易和投资机遇。

彭博社聚焦哈萨克斯坦的数字化转型。报道称，哈萨克斯坦是该地区数字化领域的领军者之一。作者指出，哈萨克斯坦的电子政务发展水平很高，公共管理部门也在积极引入数字化服务。此外，报道尤其关注哈萨克斯坦在人工智能领域的规划。报道称，人工智能发展已成为哈萨克斯坦的国家优先事项，正着力培养适应新科技时代的专业人才。

- 哈萨克斯坦力求成为人工智能和数字创新区域中心。-作者写道。

彭博社指出，阿斯塔纳枢纽、数据中心开发、大型矿产项目，以及阿斯塔纳国际金融中心是吸引国际投资者关注的因素。

报告还提及了哈萨克斯坦的人口潜力。哈萨克斯坦近一半的人口年龄在30岁以下，作者认为这为该国进一步发展创新型经济和科技创业奠定了基础。

总体而言，彭博社将哈萨克斯坦描述为一个正努力摆脱传统大宗商品经济模式，并着力发展科技、物流、人力资本和国际合作的国家。

该报告的主要结论是，全球商界不再将哈萨克斯坦视为边缘市场，而是将其视为独立的经济增长中心，以及塑造欧亚大陆新格局的关键参与者。