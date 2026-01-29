中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    20:53, 29 一月 2026

    哈萨克斯坦科学家提出清除太空碎片的新方法

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学科学家称，近地轨道上不断积聚的空间碎片正在威胁卫星的运行。这个问题会直接影响GPS导航、通信系统和天气预报。

    Фото: Видеодан алынған кадр

    据专家称，目前地球轨道上大约有3万块直径大于10厘米的太空碎片。这些碎片包括失效卫星、火箭上部部件和各种金属碎片。

    - 太空碎片问题展现了人类如何负责任地利用共享资源。-工程与数字科学学院代表德米特里·西佐夫说。

    这些物体以每秒数公里的速度运动。因此，它们的碰撞可能会导致形成新的、更小的碎片，并进一步污染轨道。

    - 如果这一进程不停止，我们可能会失去全球定位系统（GPS）、卫星通信和天气预报系统。-他说。

    为了解决这个问题，纳扎尔巴耶夫大学在哈萨克斯坦科学与高等教育部资助下开展一项专项研究项目。该项目旨在研究清除太空碎片的方法，即捕获物体并将其从轨道上移除。

    据介绍，该项目的主要目标是减缓失控飞行的大型太空物体的运动速度。为此，需要在太空碎片上附加一个特殊结构。该结构增大了物体的外部表面积，从而增加了大气阻力，使物体逐渐减速。

    太空碎片速度降低后，落入低轨道，最终在地球大气层中燃烧殆尽。该研究利用数学模型，计算了使用系绳（缆绳、细连接绳）控制该碎片的可能性。

    科学家表示，清除太空碎片是一个新兴且发展迅速的研究方向。

    - 尽管哈萨克斯坦并非航天领域的主要强国，但它可以通过提供科学方法和模型来占据一席之地。-他说。

    【编译：小穆】

