14:44, 10 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦科学家研发新技术 工业排放可降低约40倍
（哈萨克国际通讯社讯）据科学和高等教育部消息，来自朱巴诺夫阿克托别国立大学的科研团队研发出一项新型气体净化技术，可显著减少工业企业有害排放。
研究成果显示，该技术可在多个工业领域大幅降低粉尘及有害物质排放。目前，该项目已在阿克托别、阿克苏和埃基巴斯图兹等地的多家工业企业展开应用，适用于冶金、能源、食品加工及建材生产等行业。
在实际应用中，该技术已在阿克托别铁合金厂取得显著成效，工业排放中的粉尘及有害成分减少约40倍。经处理后的气体在排放前经过高效过滤，大幅降低了对环境的影响，有助于企业满足环保要求并减轻生态压力。
该项目的一大特点在于实现了进口替代。此前类似气体净化系统多依赖国外供应，而此次研发成果基于本土科研与工程能力，使哈萨克斯坦企业能够使用同等高效的国产设备。
技术突破主要得益于新型袋式过滤器再生系统的应用。该系统不仅能够保护过滤材料、提升净化效率，还可延长设备使用寿命，并通过多项工程优化方案保障生产过程的稳定运行。
项目由该校多名科研人员参与推进，包括技术科学候选人、教授马拉特·伊曼哈津，博士、副教授巴格达古丽·瓦希托娃以及商业化与初创发展部门负责人努尔别克·杜伊穆哈诺夫等。该项目符合生态安全要求和“绿色技术”发展理念。
目前，该项目在卡拉干达与企业“KazEnergoMashEkologia公司”合作推进，核心过滤系统在该企业生产基地完成组装。
据介绍，该项目已获得国家3500万坚戈科研资助，并吸引超过1.23亿坚戈的企业投资。两年内共研发并投产总价值约3.8亿坚戈的气体净化设备。
【编译：达娜】