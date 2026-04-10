哈萨克斯坦科学家研发新技术 工业排放可降低约40倍

研究成果显示，该技术可在多个工业领域大幅降低粉尘及有害物质排放。目前，该项目已在阿克托别、阿克苏和埃基巴斯图兹等地的多家工业企业展开应用，适用于冶金、能源、食品加工及建材生产等行业。

在实际应用中，该技术已在阿克托别铁合金厂取得显著成效，工业排放中的粉尘及有害成分减少约40倍。经处理后的气体在排放前经过高效过滤，大幅降低了对环境的影响，有助于企业满足环保要求并减轻生态压力。

该项目的一大特点在于实现了进口替代。此前类似气体净化系统多依赖国外供应，而此次研发成果基于本土科研与工程能力，使哈萨克斯坦企业能够使用同等高效的国产设备。

技术突破主要得益于新型袋式过滤器再生系统的应用。该系统不仅能够保护过滤材料、提升净化效率，还可延长设备使用寿命，并通过多项工程优化方案保障生产过程的稳定运行。

项目由该校多名科研人员参与推进，包括技术科学候选人、教授马拉特·伊曼哈津，博士、副教授巴格达古丽·瓦希托娃以及商业化与初创发展部门负责人努尔别克·杜伊穆哈诺夫等。该项目符合生态安全要求和“绿色技术”发展理念。

目前，该项目在卡拉干达与企业“KazEnergoMashEkologia公司”合作推进，核心过滤系统在该企业生产基地完成组装。

据介绍，该项目已获得国家3500万坚戈科研资助，并吸引超过1.23亿坚戈的企业投资。两年内共研发并投产总价值约3.8亿坚戈的气体净化设备。

【编译：达娜】