巴甫洛达尔科学家研发纳乌鲁兹粥发酵乳饮品

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，巴甫洛达尔马尔古兰师范大学科研团队将以哈萨克传统食品纳乌鲁兹粥（Наурыз көже）为基础，研发新一代功能性发酵乳饮品，首批产品计划于2026年底投产。

该项目入选“科学基金”股份公司2026—2028年科研成果与科技成果商业化资助计划，获得3.65亿坚戈科研经费支持。

项目名为“基于共生菌群发酵及药用植物成分开发新型乳制品”。

据介绍，项目旨在开发以纳乌鲁兹汤为基础的新型功能性乳制品。科研团队将利用康普茶（Kombucha）共生菌群以及经过筛选的具有保健作用的植物成分，提高产品营养价值和功能特性，并在保证品质的前提下延长保质期。

项目负责人为技术科学副博士叶斯穆拉特·马帖耶夫，马尔古兰大学生物群落与生态研究科学中心主任比比古丽·朱马别科娃也参与了该项目研发。

据了解，该校科研团队多年来一直从事发酵饮品研究。此次获得资助，将推动相关科研成果实现产业化。

根据计划，未来三年，科研团队将与产业合作伙伴共同推进技术产业化，并将创新产品投放市场。首批产品预计于2026年底完成生产，生产基地设在江布尔州。

纳乌鲁兹粥是哈萨克斯坦庆祝纳乌鲁兹节（春分新年）时的传统食品，通常以水或肉汤为底，加入肉类、谷物、奶制品等七种食材熬制而成，象征丰收、团圆与吉祥。