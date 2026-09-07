哈科学家研发无人机生物防虫技术 作业效率显著提升

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦科学家研发出一种利用无人机自动投放天敌昆虫的农作物生物防治技术，可将相关作业时间缩短4至6倍，同时提高害虫生物防治效果。目前，该技术已在4家农业经营主体投入使用。

据哈萨克斯坦农业部消息，这项名为BioDrop的技术由吉耶姆巴耶夫植物保护与检疫科研所的科研人员研发。

无人机自动投放害虫“天敌”

BioDrop系统由可生物降解的球形胶囊、专用投放装置和无人机组成。

胶囊内装有农业害虫的天敌昆虫等生物材料。胶囊内装有赤眼蜂、麦蛾茧蜂等天敌昆虫，这些有益昆虫释放后可通过寄生害虫等方式发挥生物防治作用。

作业过程中，装载BioDrop胶囊的无人机按照预先设定的飞行路线，在农田上空自动完成投放。胶囊落至田间后，其中的天敌昆虫逐渐释放，随后寻找并消灭农业害虫。

BioDrop采用球形胶囊设计，既考虑了自动定量投放装置的工作特点，也兼顾了保持胶囊内生物材料活性的需要。

Фото: МСХ

生物防治有效率提高10至11个百分点

田间试验结果显示，与传统人工投放天敌昆虫的方式相比，BioDrop技术具有更高的生物防治效果。

投放后的第14天，传统方式的平均生物防治有效率为70%至73%，使用BioDrop技术后则达到81%至83%，较传统方式平均提高10至11个百分点。

与此同时，作业时间也明显缩短。

在试验区域，人工投放天敌昆虫需要约1至1.5小时，而使用无人机完成相同规模的作业，包括设备准备时间在内，仅需10至15分钟。总体而言，BioDrop可将相关作业时间缩短4至6倍。

这一技术能够加快农作物生物防治作业，尤其适用于大面积农田以及人员和传统设备难以到达的区域。

Фото: МСХ

已在4家农业经营主体应用

目前，BioDrop技术已在4家农业经营主体投入使用，表明该技术已经具备用于农作物有害生物防治的实际应用条件。

未来，BioDrop还可应用于精准农业系统，并与植物检疫监测技术结合使用。

农业部指出，利用天敌昆虫有助于发展更加生态安全的植物保护方式，并扩大农业领域生物防治手段的应用范围。通过自动化技术投放天敌昆虫，则可进一步提高相关防治工作的及时性和效率。