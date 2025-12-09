考古学家发现两千年前古埃及游船残骸

声明指出，该游船长约35米，宽约7米。其船体为平底，船首呈硬折角形，船尾呈圆形。这与希腊历史学家斯特拉波的文字描述相符。斯特拉波曾于公元前29年至公元前25年到访亚历山大港，并在《地理志》中写下对此类船只的描述。专家根据斯特拉波所述，推测该船曾用于海上典礼仪式。

据英国《卫报》报道，欧洲水下考古研究所负责人、牛津大学海事考古客座教授弗朗克·戈迪奥表示，虽然古籍和画像中都出现过这种船，但是此前考古学家从未发现其实体，“这实在是令人兴奋，因为这是在埃及首次发现这种船。”戈迪奥还指出，船体呈平底圆尾可以方便游船在极浅水域中航行。

虽然研究仍处于早期阶段，但戈迪奥表示，该沉船有望为揭示早期罗马时期埃及水道上的历史提供新视角。

沉船将继续保留在海底。戈迪奥说：“我们遵循联合国教科文组织规定，认为最好将遗迹留在水下。”

自1992年以来，戈迪奥与埃及文物部合作，在埃及海岸展开广泛勘探。