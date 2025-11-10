哈萨克斯坦考古学家发现萨克（斯基泰）战士完整墓葬

据拉干达州政府新闻办公室消息，这一罕见发现源于今年夏季喀拉干达州历史地方志博物馆考古队在阿克托盖区卡拉别墓地发掘期间取得的成果。第1号墓冢保存完整，此类情况在萨克（斯基泰）遗迹中极为少见。

“移除覆盖石板后，我们看到骨骼保持完整解剖位置，右手紧握一柄长剑。多年来我们还未曾遇此珍贵发现。”博物馆普通历史、考古与民族学部门负责人达乌然·朱西波夫表示。

Фото: Қарағанды облысы әкімдігі

墓葬年代追溯至公元前7—6世纪，学者认为属于精英战士阶层。特别引人注目的是墓中出土的一柄约30厘米长的双刃整铸青铜短剑，剑身饰有草原猛禽图案。

“此形制与装饰的短剑在哈萨克斯坦境内尚属首次发现，充分证明萨克（斯基泰）时代金属加工与艺术品位已达极高水准。”考古学家、历史学副博士阿尔曼·别伊谢诺夫指出。

Фото: Қарағанды облысы әкімдігі

短剑旁还出土五枚金属箭镞及一枚金耳环，金饰彰显墓主社会高阶身份。其艺术风格与塔勒德-2墓地“黄金人”遗物高度一致。

所有出土文物将移交州立博物馆保存。科研团队正准备开展金属学、放射性碳测年及人类学分析，研究结果拟于明年冬季公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】