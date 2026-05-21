历史学家：恢复金帐汗国历史真相是当代哈萨克斯坦学术界的核心任务

长期以来，受政治与意识形态因素影响，金帐汗国相关研究在很长一段时间内处于相对封闭状态。苏联时期，官方叙事曾将这一历史阶段单一化解释为“侵略”，甚至限制包括阿勒凯·马尔古兰等重要学者在内的相关研究，并对该领域施加了严格约束。如今，这段被中断的历史认知正在逐步回归学术视野与历史正义。

—过去，我们一直以一种偏负面的、将其定义为“侵略国家”的视角看待金帐汗国。然而，“侵略者”这一界定并不准确。突厥统治者当时所做的，是在既有疆域框架内恢复并巩固自身政权。成吉思汗所做的，是将其征服地区划分为四大国家。我们应当将术赤兀鲁思理解为一个重新整合突厥部落、并建立统一政治结构的国家，-阿勒佩斯别斯说道。

他还特别强调了金帐汗国在全球经济体系中的中转枢纽角色。在大航海时代尚未开启之前，世界贸易主要依赖陆上通道，具体而言，很大程度上是经由今天的哈萨克斯坦领土展开。

从汗八里出发的商队，经由哈萨克草原，可以通往克里米亚、黑海沿岸以及小亚细亚等地区，实现相对畅通的跨区域贸易流动。

当时国家的实力，在很大程度上取决于其贸易政策体系。金帐汗国不仅延续了喀喇汗国时期的铸币传统与驿站建设经验，还将其提升到更为系统化的国家治理层面。甚至哈萨克斯坦总统在讲话中提及的“站”（Yam，驿站系统）制度，本质上也是为了保障国际贸易的安全与高效运行而建立的基础性网络。

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在金帐汗国研究中，另一个长期存在的难点，是中世纪原始史料本身的复杂性。在那个时代，波斯语曾作为“国际通用语”广泛使用。然而，由于大量以阿拉伯语与波斯语撰写史料的作者多来自被征服地区，他们在文本中往往有意将成吉思汗及其后裔描绘为残暴与负面的形象。而在苏联时期，这些带有立场色彩的叙述又被进一步放大并固化为主流解释框架。

阿勒佩斯别斯认为，当代哈萨克斯坦亟需建立一个能够直接解读中世纪文献、由东方学家、阿拉伯学家与突厥学家共同组成的独立方法论学派。

—在我们的苏联式教育体系中，占主导地位的是阶级斗争理论、马克思主义学说以及欧洲中心主义视角。然而，纵观全球史学传统，人类历史往往是由统治王朝的历史所构成的。例如，中国的元、明、清王朝史正是如此被系统记录的。我们同样需要重新激活并利用我们自身的文献资源，-他强调。

如今，向世界阐明哈萨克斯坦作为独立国家，其历史传统具有深厚连续性，已成为国家层面的重要战略任务。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对此方向的高度关注，也在一定程度上回应并推动了解决长期困扰学术界的核心问题。

—我们已经向世界证明，哈萨克斯坦是哈萨克汗国的继承者。而现在，我们必须进一步证明，哈萨克汗国的根源始于术赤兀鲁思，始于金帐汗国。我们只能通过历史文献与无可辩驳的事实向世界展示这一点。正如法学家维护社会内部法律秩序一样，历史学家同样是证明一个国家历史合法性的核心专业力量，-阿勒佩斯别斯说道。

他认为，这一学术会议应当发展为年度性、制度化的国际论坛，汇聚全球顶尖学者，并逐步建设成为对金帐汗国历史问题形成科学共识的重要研究中心。