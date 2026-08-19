哈萨克斯坦科学家开发可离线运行的多模态人工智能模型
（哈萨克国际通讯社讯）我国科学家成功开发出一种无需连接互联网即可下载并在电脑上运行的人工智能模型。纳扎尔巴耶夫大学智慧系统与人工智能研究所研发的Qolda-AVL模型不仅能够处理文本，还可以识别图像和处理音频。该研究所高级数据科学家阿克勒别克·玛克苏托夫在丝绸之路电视频道《Бүгін Life》节目中介绍了相关情况。
据他介绍，Qolda-AVL的主要特点是开源，这意味着用户不仅可以使用现成的在线服务，还能够将模型下载到自己的电脑上，在没有网络连接的情况下运行。
“现在提到人工智能，我们首先想到的通常是ChatGPT、Gemini等模型。我们登录它们的网站，使用现成的服务，但无法将模型本身下载到自己的电脑上。而Qolda是一个开源模型。可以把它下载到笔记本电脑、手机或个人电脑上，在没有互联网的情况下使用。我们还可以进入它的内部基础设施，导入自己收集的信息，并根据特定语言或行业领域对模型进行调整。”他在节目中说。
他指出，开源模型的另一个优势是，用户可以将输入系统的信息保存在自己的基础设施中，同时能够根据需要进一步完善模型。
Qolda-AVL基于哈萨克语、俄语和英语数据开发，拥有43亿个参数。此前的一些哈萨克语开源模型主要用于处理文本信息，而Qolda-AVL则增加了视觉信息处理能力。
“此前，哈萨克语领域也出现过一些开源模型。例如，KAZ-LLM推出时，主要用于处理文本信息。而Qolda-AVL的特点在于，它能够理解给定的图像，同时可以处理音频并进行转录。也就是说，它不局限于文本，而是能够处理多种格式的信息。”他介绍说。
目前，Qolda-AVL已开发出3个版本。据玛克苏托夫介绍，自发布以来，该模型的下载量已超过1000次。
模型的开发和训练均在纳扎尔巴耶夫大学的专用服务器上进行。据科研人员介绍，模型的核心组件以及训练数据均存储在该校自有基础设施中。
“我们有一台名为‘基石’的服务器，上面部署了24张A300卡。信息和模型都存储在那里。训练模型时，我们不使用亚马逊（Amazon）或谷歌（Google）等外部服务，也不会从外部租用服务器并通过互联网开展工作。模型的所有检查点都存储在自己的服务器上，因此无需担心信息安全问题。”玛克苏托夫说。
目前，Qolda-AVL模型的代码及使用相关信息已在开放平台上发布。不过，普通用户还无法像使用聊天机器人一样直接通过浏览器调用该模型，而需要将模型下载下来，并通过专门的代码启动。
谈及未来发展时，玛克苏托夫认为，未来几年哈萨克语人工智能模型的数量将继续增加，其应用能力也将进一步拓展。
“我认为，未来五年内，我们也将拥有三四个大型模型，因为市场需求很大。用哈萨克语编写的信息越多，模型的发展就会越好。特别重要的是，要有大量高质量的本土内容，而且这些内容不是翻译而来，而是一开始就用哈萨克语创作的。”他说。
据此前报道，8月13日至16日在北京举行的乐高®教育2026 FLL亚洲锦标赛（FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026）上，哈萨克斯坦学生代表队表现出色，在来自25个国家和地区的375支参赛队伍中共斩获23个奖项。