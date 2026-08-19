哈萨克斯坦科学家开发可离线运行的多模态人工智能模型

据他介绍，Qolda-AVL的主要特点是开源，这意味着用户不仅可以使用现成的在线服务，还能够将模型下载到自己的电脑上，在没有网络连接的情况下运行。

“现在提到人工智能，我们首先想到的通常是ChatGPT、Gemini等模型。我们登录它们的网站，使用现成的服务，但无法将模型本身下载到自己的电脑上。而Qolda是一个开源模型。可以把它下载到笔记本电脑、手机或个人电脑上，在没有互联网的情况下使用。我们还可以进入它的内部基础设施，导入自己收集的信息，并根据特定语言或行业领域对模型进行调整。”他在节目中说。

他指出，开源模型的另一个优势是，用户可以将输入系统的信息保存在自己的基础设施中，同时能够根据需要进一步完善模型。

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Qolda-AVL基于哈萨克语、俄语和英语数据开发，拥有43亿个参数。此前的一些哈萨克语开源模型主要用于处理文本信息，而Qolda-AVL则增加了视觉信息处理能力。

“此前，哈萨克语领域也出现过一些开源模型。例如，KAZ-LLM推出时，主要用于处理文本信息。而Qolda-AVL的特点在于，它能够理解给定的图像，同时可以处理音频并进行转录。也就是说，它不局限于文本，而是能够处理多种格式的信息。”他介绍说。

目前，Qolda-AVL已开发出3个版本。据玛克苏托夫介绍，自发布以来，该模型的下载量已超过1000次。

模型的开发和训练均在纳扎尔巴耶夫大学的专用服务器上进行。据科研人员介绍，模型的核心组件以及训练数据均存储在该校自有基础设施中。

“我们有一台名为‘基石’的服务器，上面部署了24张A300卡。信息和模型都存储在那里。训练模型时，我们不使用亚马逊（Amazon）或谷歌（Google）等外部服务，也不会从外部租用服务器并通过互联网开展工作。模型的所有检查点都存储在自己的服务器上，因此无需担心信息安全问题。”玛克苏托夫说。

目前，Qolda-AVL模型的代码及使用相关信息已在开放平台上发布。不过，普通用户还无法像使用聊天机器人一样直接通过浏览器调用该模型，而需要将模型下载下来，并通过专门的代码启动。

谈及未来发展时，玛克苏托夫认为，未来几年哈萨克语人工智能模型的数量将继续增加，其应用能力也将进一步拓展。

“我认为，未来五年内，我们也将拥有三四个大型模型，因为市场需求很大。用哈萨克语编写的信息越多，模型的发展就会越好。特别重要的是，要有大量高质量的本土内容，而且这些内容不是翻译而来，而是一开始就用哈萨克语创作的。”他说。

据此前报道，8月13日至16日在北京举行的乐高®教育2026 FLL亚洲锦标赛（FIRST LEGO League Asia Open Championship 2026）上，哈萨克斯坦学生代表队表现出色，在来自25个国家和地区的375支参赛队伍中共斩获23个奖项。