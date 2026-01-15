哈萨克斯坦推进高等教育学历国际互认 参议院批准亚太区域公约

参议员阿塞姆·拉赫梅托娃表示，该公约于2011年11月26日在东京签署，旨在推动亚太地区国家在高等教育学历与资格认可领域的合作，建立更加统一和互信的认可机制。

这项在联合国教科文组织框架下制定的公约，重点在于简化学历、学位及其他高等教育资格的认可程序，提升评估过程的透明度与公正性，并促进区域内国家之间的学术与职业流动。

目前，东京公约共有12个成员国，包括阿富汗、亚美尼亚、澳大利亚、中国、斐济、梵蒂冈、日本、蒙古、新西兰、韩国、俄罗斯和土耳其。

公约的批准还意味着哈萨克斯坦将正式加入亚太地区高等教育学历资格认可国家信息中心网络，从而加强与成员国在信息互通和制度对接方面的协作。

根据相关文件，公约实施后将带来多方面积极影响，包括：

为哈萨克斯坦高校教育服务“走出去”开辟新的国际市场；

提升国际社会对哈萨克斯坦高等教育体系的信任度；

减少亚太地区国家在认可哈萨克斯坦学历资格方面的制度性障碍；

引入并推广先进的教育理念、教学实践与技术；

在国际通行的法律框架基础上，深化教育领域的国际合作。

分析人士认为，该法律的通过有助于进一步巩固哈萨克斯坦在国际教育领域的地位，提升学生和专业人才的跨国流动性，并推动哈萨克斯坦及中亚地区教育体系与全球教育体系的深度融合。

【编译：达娜】