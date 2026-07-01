考古学家在詹泰古城发现疑似金帐汗国时期建筑群

马尔古兰大学科考队近年来持续在额尔齐斯河左岸、克孜勒哈克湖以及乌愣特河、希德尔特河、斯列特河谷等区域开展遗址调查与系统研究。

在本次重点考察的詹泰遗址中，考古人员在早期发掘阶段即发现了大型建筑结构的遗迹线索。通过激光雷达扫描与地质雷达探测技术，并结合现场出土的大量烧制砖块，基本确认该区域曾存在规模较为宏大的建筑群。

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检测结果显示，这些砖块规格为25×25厘米，符合所谓“金帐汗国标准”，与该历史时期宫殿、清真寺及陵墓等纪念性建筑所使用的建材特征一致。

在进一步发掘过程中，考古人员还发现了墓葬遗迹以及以泥浆粘结的中世纪墙体残存结构。初步判断认为，詹泰古城遗址中的建筑遗存，很可能属于14至15世纪草原贵族陵墓体系，是金帐汗国向哈萨克汗国过渡时期的重要历史见证。此外，在陵墓周边还分布着较大规模的墓葬区。考古队借助机器人地质扫描设备对遗址进行了系统记录，并构建了三维数字模型，为后续遗址保护及数字化复原提供了科学依据。

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考古队同时出土了一批金属服饰构件及串珠饰品。对金属器物进行X射线荧光光谱分析显示，其材质为铅锡含量较高的青铜合金。考古学家叶莲娜·图舍娃认为，这一发现表明金帐汗国时期额尔齐斯河流域的冶金工艺已达到相当高的水平。而对串珠的分析则显示，这些饰品均为外来输入产品，反映出中世纪当地居民与欧亚大陆其他地区之间存在广泛而密切的经济与文化联系。

此外，出土遗物中还包括一枚来自印度洋的贝壳（考里海贝）。生物考古学家纳塔利娅·米勒指出，这一发现为数百年前大草原地区与南亚文明之间已建立长距离贸易通道提供了重要实物证据。

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考察队队长、马尔古兰大学考古研究所所长提穆尔·斯玛古罗夫表示，这些重要发现极大丰富了学界对该地区历史发展脉络的认识，也为深入研究金帐汗国时期的文化遗产提供了新的学术视角。